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台灣唯一IKO認證風箏衝浪學校揭牌　張麗善下海操作秒吃水　

記者蔡佩旻／雲林報導

交通部觀光局、雲林縣政府今(24)日上午於四湖三條崙海水浴場的雲林國際風箏衝浪學校舉辦揭牌典禮，揭牌前雲林縣長張麗善、四湖鄉長蘇國瓏在專業教授的指導下，下海體驗風箏衝浪，雲林縣長張麗善在挑戰自己操控時，成功站起來一下即浮板翻覆掉落海裡。

▲雲林國際風箏衝浪學校場域佔地約有17公頃，甫於前天22日經國際風箏衝浪組織IKO(International Kiteboarding Organization)認證通過。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林國際風箏衝浪學校場域佔地約有17公頃，甫於前天22日經國際風箏衝浪組織IKO(International Kiteboarding Organization)認證通過。（圖／記者蔡佩旻攝）

計畫處長李明岳指出，雲林國際風箏衝浪學校場域佔地約有17公頃，甫於前天22日經國際風箏衝浪組織IKO(International Kiteboarding Organization)認證通過，成為全台唯一經IKO認證通過之學校，世界各地玩家可透由IKO網站搜尋到在臺灣雲林四湖鄉三條崙有一學習風箏衝浪的學校，教練資格、環境與設備、救護安全及保險等都是經過國際風箏衝浪組織認證。

▲雲林國際風箏衝浪學校場域佔地約有17公頃，甫於前天22日經國際風箏衝浪組織IKO(International Kiteboarding Organization)認證通過。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲交通部觀光局、雲林縣政府今(24)日上午於四湖三條崙海水浴場的雲林國際風箏衝浪學校舉辦揭牌典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善在跳戰後表示，能於廣闊海面上，乘風破浪，真的是種新奇、刺激的自我挑戰經驗，在教練的指導下，不但安全且很快地就可實際衝浪。雲林國際風箏衝浪學校經過IKO認證，未來在爭取舉辦國際賽事上也更有助力，更是發展在地學校特色體育項目的契機，另也可便利台灣玩家們考取經IKO認證的教練證。現有3位教練，縣內飛沙國中學生已接受培訓中。

▲雲林國際風箏衝浪學校場域佔地約有17公頃，甫於前天22日經國際風箏衝浪組織IKO(International Kiteboarding Organization)認證通過。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善在專業教授的指導下，下海挑戰體驗風箏衝浪。（圖／記者蔡佩旻攝）

教練吳俊賢指出，風箏衝浪只要身高150公分以上、不怕水大人小孩都可玩，可以當休閒也可以是極限運動，這幾年玩家成長快速，且2024年法國奧運已列為比賽項目，三條崙海域擁有獨特天然的地理區位優勢，外海沙洲與岸邊形成一風力穩定且平水之區域，為風箏衝浪絕佳練習場地、初學者的天堂寶地。

雲嘉南風管處處長徐振能指出，三條崙海水浴場是雲林、嘉義民眾從小的記憶，閒置多年後，觀光局三年斥資1億元重新整理，現有森林步道、戲砂池，成為西海岸最佳觀賞夕陽景點，今天國際風箏衝浪學校揭牌，未來可以提供豐富水上活動，同時能結合萡子寮藝術村，串連口湖遊客中心、成龍濕地藝術村，打造一個更完整雲林海線觀光軸線。

▲雲林國際風箏衝浪學校場域佔地約有17公頃，甫於前天22日經國際風箏衝浪組織IKO(International Kiteboarding Organization)認證通過。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲飛沙國中三名學生為雲林國際風箏衝浪學校目前重點培育種子。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


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