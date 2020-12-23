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在地整合幸福復能　臺大雲林分院「橘色通關」縮短出院回家的路

▲臺大醫院雲林分院與雲林同仁仁愛之家的醫療照護團隊合作下，為長者規劃密集的六個月自立支援照護計畫，成功使得高達八成的長者在生活功能進步許多而可順利返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲失能病人藉由「橘色通關計畫」改變了長者原本終身臥床的命運，能度過人生的難關，順利回到熟悉溫暖的家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

臺大醫院雲林分院為解決失能病人出院後續之照護，減少家屬的徬徨混亂及讓家庭儘早能夠恢復正常生活，由副院長劉宏輝帶領，出院準備團隊於2019年推動醫療與照顧整合服務「自立支援-橘色通關計畫」。讓失能病人於出院前，經過評估轉銜至具有復能或自立支援訓練能力的機構，幫助病人能早日返回家庭或社區自主照顧。

臺大醫院雲林分院2019年推動試辦迄今，已協助近60位因意外或疾病所導致失能之個案，以「安全、安心、安居」的精神，安排其接軌出院後的照護。 劉宏輝副院長表示，本院護理之家推動橘色通關計畫後，共收治 28 位腦 中風個案，在提供 1-3 個月團隊照護後，有 7 成之個案身體功能恢復上有明顯的改善和進步。

神經醫學中心周聖哲醫師表示，在臨床上會遇到很多中風後部分器官失能的病人，甚至是更嚴重的完全失能。中風後的患者有三分之一為輕度中風，出院後多半可以很快回到往日的生活；另外三分之二的患者為中重度以上的失能，如果沒有適時積極復能，最後會造成長期臥床並且功能持續惡化的結果。

而除此之外，「出院準備」本對一般病人而言是喜悅的結果，但是對這些失能病人的家庭，卻是另一段長遠抗戰的艱辛路程，需要在黃金治療期及時的專業指導與介入協助。

雲林縣私立同仁仁愛之家董事長林金立表示，2019年該計畫實施以來，經過臺大醫院雲林分院團隊評估後，轉介至推動自立支援的雲林同仁仁愛之家的長者有 28 位，其中八成為日常生活照顧困難者，有兩成為獨居無法自行照顧，另外其中四成有傷口照顧需求、兩成需有管路清潔、三成則需要密集的生活復能。

同仁仁愛之家董事長林金立說，經過臺大醫院雲林分院與雲林同仁仁愛之家的醫療照護團隊合作下，為長者規劃密集的六個月自立支援照護計畫，成功使得高達八成的長者在生活功能進步許多而可順利返家。意即藉由「橘色通關計畫」改變了長者原本終身臥床的命運，能度過人生的難關，順利回到熟悉溫暖的家。

臺大醫院雲林分院副院長劉宏輝表示，「莫道桑榆晚，為霞尚滿天」，晚霞滿天之下溫馨的橘色，正是代表人生晚年的階段。我們設置橘色通道，讓老人家的晚年生活充滿溫暖、快樂和幸福的關懷。期待臺灣的高齡長者在我們的照顧之下，能在晩霞映照桑榆的晚年，仍可以散發幸福希望的光輝。

▲臺大醫院雲林分院與雲林同仁仁愛之家的醫療照護團隊合作下，為長者規劃密集的六個月自立支援照護計畫，成功使得高達八成的長者在生活功能進步許多而可順利返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲臺大醫院雲林分院與雲林同仁仁愛之家的醫療照護團隊合作下，為長者規劃密集的六個月自立支援照護計畫，成功使得高達八成的長者在生活功能進步許多而可順利返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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