案771接觸者170人皆為廣達集團員工　主要足跡：步行上班、公司活動

▲指揮中心12/23記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內再出現本土病例，為與紐西蘭籍機師（案765）接觸的30多歲女性（案771），據了解身份為廣達集團員工。中央流行疫情指揮中心今（23）日公布匡列相關接觸者增為173人，其中170人檢驗陰性，3人檢驗中。發言人莊人祥指出，該案主要足跡為上班步行到公司、主要在公司活動，而接觸者中有170人為同公司人員。

這起案件中最爭議的是，該名紐西蘭籍機師先前執勤並未佩戴口罩讓另2名機師染疫，造成航空器群聚感染，這次疫調相關接觸者與行蹤時又一度說想不起來，沒有提及與案771接觸情況，是透過警政單位調查活動軌跡，發現兩人12月7日至12日間密切往來，列接觸者採檢確診。

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指揮中心今日公布，後續針對該女有匡列相關接觸者173人，皆已完成採檢，其中170人核酸檢驗結果為陰性，其餘3人檢驗中。

指揮中心資料顯示，該女14日出現症狀，21日才接受採檢，莊人祥表示，她是21日一早列為接觸者之後被送往醫院收治負壓隔離病房，當晚採檢陽性，22日公布。

至於相關足跡，莊人祥說，經檢視案771的足跡都是上班步行到公司，主要在公司活動，除了4樓外還有到其他樓層開會，都有相關紀錄，其他外出地點也會根據是否有「非特定接觸人士」來處理，結果並無，所以不會有其他足跡公布。

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