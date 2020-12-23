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林俊憲喊話「勿再肉搜廣達女」　請給她補起防疫網的機會

▲▼立法院院會 行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

台灣本土零確診破功！長榮紐籍機師違反防疫規範外出，害的「廣達女」（案771）染疫，未料該名女子卻遭網友肉搜攻擊。對此，民進黨立委林俊憲透過臉書呼籲，請大家不要再肉搜「廣達女」，請給確診者一個補起防疫網的機會。

林俊憲表示，當「廣達女」確診消息傳出後，有許多人開始肉搜這位與外籍機師接觸的友人是誰，甚至還出現烏龍爆料，導致許多無關的人也被波及，這些行為都無助於防疫，甚至可能進一步造成社會恐慌。

林俊憲認為，早在年初台灣出現多起本土案例時，衛福部長陳時中就強調「不要試著去肉搜確診者，除了會對確診者造成壓力外，也可能導致他們不願誠實交待行蹤，反而會破壞事後的防疫措施。」

林俊憲說，紐籍機師的脫序行為當然要依法究辦，甚至列為不受歡迎人物禁止再入境台灣，但771號案例是我們的同胞，康復過後還要面對社會的指責，壓力可想而知，請大家別再肉搜她，讓她能夠好好配合指揮中心的疫調，給她一個能夠補起防疫網的機會。

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