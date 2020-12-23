泰國、不丹及澳洲疫情升溫　即起調整為「中低風險國家」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日表示，泰國中部龍仔厝府本土疫情劇增，12月18日迄今累計約千例確診，且鄰近曼谷等行政區已報告關聯病例，疫情具擴散風險；不丹首都報告本土疫情，指標個案感染源調查中，且逾半數病例自社區擴大採檢檢出，顯示社區具隱性傳播鏈；澳洲雪梨北部爆發群聚疫情，累計90例確診，多數感染者曾造訪北灘地區特定2間海濱度假村，且已報告跨州輸出病例；故即日起將泰國、不丹及澳洲自低風險調整為中低風險國家。

指揮中心匡列的中低風險與低風險國家依然為16國，各國感染風險級別最新名單如下：

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低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島、新加坡、柬埔寨。

中低感染風險國家/地區：泰國、不丹、澳洲。

▲各國感染風險級別列表。（圖／指揮中心提供）

新冠肺炎今日再新增6例境外移入新冠肺炎確定病例，分別為案772至777，截至目前累計12萬1171例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中776例確診，分別為681例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、635人解除隔離、134人住院隔離中。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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