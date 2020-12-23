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紐籍機師不只去天母！台鐵「1小時消毒1次」　台北站停車場大消毒

▲▼台鐵消毒作業。（圖／翻攝自Facebook／交通部臺灣鐵路管理局 TRA）

▲台鐵局表示，所有管理人員繼續落實每日落實體溫檢測及消毒作業。（圖／翻攝自Facebook／交通部臺灣鐵路管理局 TRA）

記者李宜秦／台北報導

我國昨日出現1例新冠肺炎本土確診病例，中央流行疫情指揮中心公布，傳染源案765在居家檢疫結束後，曾赴新光三越天母店、遠東SOGO天母店、好市多南崁店，不過今日再被爆料，案765除以上三處外還曾到北台灣其他地方。交通部台鐵局今日緊急啟動大規模消毒作業，消毒頻率也提升至1小時1次。

▲▼案765活動軌跡。（圖／指揮中心提供）

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▲▼指揮中心公布案765活動軌跡，SOGO昨晚提早結束營業消毒。（圖／上指揮中心提供、下記者呂佳賢攝）

▲▼SOGO天母店於今日下午5點提早打烊消毒。（圖／記者呂佳賢攝）

台鐵局表示，台北站停車場管理室內外、場內所有出入口、各項設備（含繳費機、出入口閘門、及機台）均已進行消毒作業。繳費機旁提供酒精供民眾消毒使用，在場內出入口張貼應配戴口罩及社交距離之相關標語，當日值班人員進行自主健康管理，所有管理人員繼續落實每日落實體溫檢測及消毒作業。

針對台北站站區，台北站今日開始，消毒頻率從每2小時1次提升到1小時1次；另臺北站每週四夜間進行全面消毒，已於12/10、12 /17完成站區全面徹底消毒。

▲▼台鐵消毒作業。（圖／翻攝自Facebook／交通部臺灣鐵路管理局 TRA）

▲▼台鐵提高消毒作業頻率。（圖／翻攝自Facebook／交通部臺灣鐵路管理局 TRA）

▲▼台鐵消毒作業。（圖／翻攝自Facebook／交通部臺灣鐵路管理局 TRA）

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