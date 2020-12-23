案771接觸者採檢初步結果公布！匡列173人「170人檢驗陰性」

記者洪巧藍／台北報導

國內時隔253天再度確認有本土病例，為與紐西蘭籍機師（案765）密切接觸的30多歲女性(案771)，中央流行指揮中心匡列相關接觸者進行採檢，今日公布結果，已經採檢173人，其中170人陰性，3人檢驗中。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，資料照。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這起案件中最爭議的是，該名紐西蘭籍機師先前執勤並未佩戴口罩讓另2名機師染疫，造成航空器群聚感染，這次疫調相關接觸者與行蹤時又一度說想不起來，沒有提及與案771接觸情況，是透過警政單位調查活動軌跡，發現兩人12月7日至12日間密切往來，列接觸者採檢確診。

指揮中心今日公布，後續針對該女有匡列相關接觸者173人，皆已完成採檢，其中170人核酸檢驗結果為陰性，其餘3人檢驗中；另針對航空器群聚案，全案共計匡列97名接觸者，已採95名，89名陰性、3名陽性(案765、766、771)，3名檢驗中，2名待採檢。

▲案765活動軌跡。（圖／指揮中心提供）

指揮中心公布紐籍機師於12月8日至12日活動史，分別是12月8日上午11:30~12:30在天母SOGO，12月10日傍晚17:30~18:30在天母新光三越，12月11日11:00~12:00出入好市多南崁店，且都與案771一同行動。提醒民眾，若曾於所列時段出入相關場所要自主健康管理，12月25日前如出現相關症狀，應戴上口罩前往全國指定社區採檢院所，經醫師評估是否採檢。

根據指揮中心統計，目前國內累積776例確診，分別為681例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡，632人解除隔離，131人住院隔離中。

▲傳案771為廣達集團員工，內部信件流出。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



【你可能也想看】

►不再只關3天？外站及機師艙需督導強化 指揮中心要求本週訂強化措施

►境外移入+6！自菲律賓、印尼入境 皆為移工與漁工染疫

►泰國、不丹及澳洲疫情升溫 即起調整為中低風險國家

►紐機師足跡外洩「交政風調查」 陳時中不悅：不要再問了，以指揮中心為準

►紐籍機師不只去天母！台鐵「1小時消毒1次」 台北站停車場大消毒

►他逛南崁好市多「10天後有症狀」！醫：若被確診，機師對不起全台灣

►還沒開除紐籍機師！長榮臉書連2天遭灌爆 網友氣炸要他滾出台灣