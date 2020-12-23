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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

紐籍機師足跡遭徐巧芯曝光　苗博雅暗酸：不該散播恐慌重創台北經濟

▲▼柯文哲赴台北市議會報告110年度施政計畫及北市總預算案-苗博雅。（圖／記者周宸亘攝）

▲苗博雅。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蔡文鈴／台北報導

一名紐籍機師因未遵守防疫規範釀成防疫破口，導致台灣本土零確診破功，台北市議員徐巧芯於23日公布該機師足跡地圖引發熱議，而中央流行指揮中心也遭外界質疑為何要隱匿足跡。對此，台北市議員苗博雅認為，國人應該尊重防疫醫師的專業判斷，不要用政治力加以干擾，政治人物也不應散播無謂的恐慌，重創台北經濟。

苗博雅今於議會質詢時得到三點回應，副市長黃珊珊表示，公布足跡的權限在中央，而哪些要公佈、哪些不用公布，是「防疫醫師的專業判斷」；中央在21日、22日，調查到足跡後，都即時通知台北市政府消毒，而台北市政府都立即確實完成；12月9日到12月23日剛好14日，如果有人因為12/9和長榮機長有接觸而感染，應該已經發病。

苗博雅質詢衛生局時也問到，是否有接獲疑似個案通報，是曾經在12月9日和長榮機師去到同一個地點的？衛生局回應「沒有。」

綜合以上三點，苗博雅認為，台灣的防疫成果世界有目共睹，國人應該尊重防疫醫師的專業判斷，不要用政治力加以干擾。而現今的科學證據顯示，新冠肺炎染疫後，經過14日都未發病而還有傳染力的機率非常低，若到12月23日，都沒有因為去過12月9日足跡地點而染疫的個案，應該就沒有傳播鏈的存在。

苗博雅強調，防疫不能多頭馬車，中央地方應該同心協力，不該用政治力對專業的防疫醫師施壓。在病毒面前，科學才是最重要的防疫武器，政治人物不該散播無謂的恐慌，以免重創台北的經濟。

苗博雅也說，不該動輒用隱匿的大帽子，羞辱防疫醫師，過往台灣也有本土案例，但在全民同心配合之下，我們仍然創造了世界最長的零本土病例紀錄，邊境嚴格管理，國境內人人口罩戴好戴滿，勤洗手，全民同心，台灣就能度過難關。

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