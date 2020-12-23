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還沒開除紐籍機師！長榮臉書連2天遭灌爆　網友氣炸：要連署拒搭

記者賴文萱／台北報導

長榮航空紐西蘭籍機師隱瞞接觸史及活動史，工作時一直咳嗽卻堅持不戴口罩，導致台灣時隔253天後本土零確診破功。許多網友連2天湧入長榮航空官方粉絲專頁氣憤留言，要求開除紐籍機師，為輕忽防疫、成為台灣最大的防疫破口負責，另也有網友說，「如果不開除那個紐西蘭機師，就要發起拒搭長榮的活動」。

▲▼紐籍機師害台灣0本土破功，網友灌爆長榮臉書。（圖／記者賴文萱攝）

▲紐籍機師害台灣0本土破功，網友灌爆長榮臉書。（圖／翻攝自長榮航空FB粉絲專頁）

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紐籍機師（案765）在台灣北部趴趴走，造成密切接觸者案771確診，昨日起許多網友湧入長榮官方臉書要求將他開除，最新一則貼文底下就有超過700人憤怒留言。網友直言「冬天最討厭的事就是台灣防疫因為長榮破功」、「機師了不起喔，就不用戴口罩嗎」、「可惡的外藉機師，害台灣253天沒有本土病例破功，長榮航空不但要開除，還要他負責被傳染者的醫療費用」。

也有網友怒批，「這次的事件可以看出長榮航空管理鬆散令人十分失望！以後不搭了，聯名卡也剪卡」， 「這個機師已是累犯，卻可以因為職位高而無人敢規勸。長榮公司內部的職訓真的該檢討！」、「以後直接拒搭長榮...誇張的公司沒規範」，甚至有網友說，「如果長榮不開除那個紐西蘭機師，我就發起拒搭長榮的活動」。

▲▼▲長榮航空18日開航桃園－日本松山航線。（圖／資料照／長榮航空官網）

▲長榮紐西蘭籍機師確診，為案771源頭。（資料照／記者沈繼昌攝）

指揮中心22日表示，紐籍機師在疫調時，稱無法回想確切的活動史與接觸史、未提及曾與案771接觸，直至21日經警政單位調查其活動軌跡，發現案765在7日至12日期間與案771有密切往來，他們立刻交由衛生單位安排其進行檢驗，才發現案771確定感染。

▲▼紐籍機師「打破零確診」讓台灣人怒了　長榮官網遭千人灌爆：開除他。（圖／翻攝自臉書）

▲網友在長榮官方臉書留言。（圖／翻攝自臉書）

桃園機師工會也透露，確診機師在執勤時就有咳嗽症狀，但在其他組員提醒後仍不願戴口罩、且語意囂張，也因此造成同飛組員仍不幸被傳染確診。指揮中心調查後，已經針對案765、案771等相關確診者，匡列了總共256人接觸者，希望上述256人可以傳來「零確診」好消息。

⚠重要重要很重要⚠ #12月新制上路 為控制新型冠狀病毒疫情的擴散，小潔提醒大家自12月1日起至明(2021)年2月28日(啟程地時間)，#所有旅客 於臺灣機場 #入境 或...

EVA Airways Corp. 長榮航空發佈於 2020年11月30日 星期一

長榮航空昨則發聲明指出，將會全面配合中央流行疫情指揮中心進行疫調，日前並已全面進行公司內部以及航機消毒；有關該位機長違反防疫相關規定，並且規避及妨礙疫調，公司將會召開事實調查委員會及紀律委員會，違規屬實將予以免職處分。

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