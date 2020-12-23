廣東為18萬「重點人群」打疫苗　官方：全無嚴重不良反應

▲廣東省23日召開新聞發布會，介紹全省新冠疫苗施打情況。（圖／翻攝南方日報）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家衛健委19日正式宣布，採「兩步走」策略在全國範圍推動新冠疫苗接種後，廣東省衛健委23日表示，已經安排為全省18萬「重點人群」施打了新冠疫苗，目前「無嚴重不良反應發生，總體平穩有序。」

說明地方新冠肺炎疫苗接種情況，廣東省衛健委23日舉行新聞發布會，廣東衛健委主任段宇飛指出，在國家部署政策以來，全省迅速落實財政經費保障，展開疫苗緊急採購，及時分配各地保障使用，規範做好疫苗冷鏈儲存及出入庫管理。

他說，目前，廣東已全面啟動重點人群接種工作，主要對象為進口冷鏈物流相關人員、隔離場所工作人員、入境人員閉環管理從業人員、海關邊檢人員、內地籍跨境司機及接駁司機、醫療衛生人員、基層防疫人員、公共交通從業人員、因公因私出國工作及學習人員等高風險人員。

段宇飛表示，截至12月22日，全省累計接種18萬人，無嚴重不良反應發生，總體平穩有序。

大陸國家衛健委副主任曾益新19日宣布，中國大陸將首先在全國範圍內，對「重點人群」施打新冠疫苗，完成這「第一步」後，隨著疫苗上市、量產，繼續推進對全國高危人群、普通人群的接種。

大陸國家衛健委當時指稱，目前新冠病毒疫苗接種已100多萬劑，沒有出現嚴重的不良反應，另常見的不良反應包括頭痛發熱、咳嗽、食慾不振、嘔吐、腹瀉等，「這是在允許範圍之內的。」

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