確定罰長榮！紐機師管理有疏失　陳宗彥：除罰款還考慮減少航班

記者嚴云岑／台北報導

紐籍機師在可傳染期在北台灣趴趴走，還傳染給廣達集團女員工（案771），害253天本土零確診破功。中央流行疫情指揮中心副指官陳宗彥表示，會要求民航局於本週提出裁罰法規，罰款只是其中一項，也有考慮朝減少航班處分。指揮官陳時中補充，如果開罰航空公司涉及溯及既往，「基本上不會這樣」，但還是尊重法制單位意見。

▲防疫副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

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根據現行的民航局機組人員防疫規定，機組人員在入境無症狀情形下，飛航組員或貨機監貨人員入境後3天內，客艙組員或機務人員則是在入境後5天內，比照社區居家檢疫規定應留在居所不得派飛及外出。

陳宗彥表示，今日上午已與華航、長榮和一家執行SOS跟專案的非特例航空進行開會，提到今年3月19日執行飛行機組員專案時，是基於在機上有一定保護措施，進到外站後也要有專車專門動線，進到防疫旅館後不得外出等前提。

陳宗彥提到，指揮中心針對案765與案771個案進行檢視後，發現航空公司在外站管理上需要強化，尤其飛行機組員在航空器上必須做好監督與落實，這部分請民航局督導航空公司落實強化。

至於外界關心的處罰機制？陳宗彥表示，已責成民航局於本週內尋找法源，針對航空公司與機組員，是否落實處法機制，以及機組員是否遵照防疫措施進行懲處，也希望航空公司檢討相關措檢疫措施是否需要調整，並提交健全機組員防疫作為。陳時中表示，會要求航空公司強化外站進出管理與機師艙督導，訂定出SOP，如果無法確實執行，就會進行處分。

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