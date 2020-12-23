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徐巧芯爆機師足跡如果被中央法辦？　黃珊珊：北市府站在議員這邊

▲▼黃珊珊出席台北市議會。（圖／記者袁茵攝）

▲黃珊珊出席台北市議會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

紐西蘭機師（案765）活動足跡遍及台北市天母新光三越、SOGO以及南崁好市多，然而台北市議員徐巧芯23日中午爆出，該機師還有去別的地方，結果被中央疫情指揮中心要求撤文，否則開罰。台北市副市長黃珊珊23日下午被問及此事，他提及市府會盡力協助議員，且站在議員這邊。

國民黨籍台北市議員徐巧芯23日中午公布一張寫著「案765於台北區活動軌跡」文字的圖片，質疑紐西蘭機師曾出沒在松山區日本交流協會與象山、台北車站等地，引發外界軒然大波。

隨後，徐巧芯在台北市議會中提到，這張資料是地方民眾陳情提供的，並非台北市衛生局給的，由於中央疫情指揮中心沒有公布案765在9日的疫調，北市衛生局也無法給予正面答案，她才自己去查，但這樣也算散播假消息、違反《傳染病防治嗎》嗎？

台北市議員李伯毅表示，如果有議員真的因此被開罰或移送法辦，北市府的態度為何？是站在中央還是議員這邊？黃珊珊回應，議員是為了市民好，若真的有被開罰或移送，那北市府會盡力協助議員，站在議員這邊。

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