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廣達集團女員工確診影響跨年活動　黃珊珊：停辦是選項之一

▲▼台北市議員李柏毅市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員李柏毅。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

面對台灣再爆出本土確診，台北市長柯文哲23日表示，北市跨年還是會按照辦的原則去準備，但他也可能前一天會講說不辦，為跨年是否如期舉辦留下伏筆。台北市議員李柏毅23日下午建議，北市應超前部署考慮停辦，而台北市副市長黃珊珊則回應，這也是選項之一。

台北市長柯文哲23日出席亞洲台灣商會聯合總會第28屆第2次理監事聯席會議，他在致詞時提及，關於跨年要不要辦，「標準答案是這樣，按照要辦的原則去準備，但是我可能前一天講說不辦。」

眼看跨年只剩下7天時間，台北市議員李伯毅詢問，北市府準備多少人力應付屢勸不聽者？黃珊珊說，會在一個區域加派工讀生與警員勸導，屢勸不聽才開罰，目前還得確認位置與人員安排；原本規劃可能100到200人，現在可能會增為200到300人，正在招募志工當中。

最後，李伯毅提及，美國紐約時代廣場都停辦跨年了，北市也應該考慮停辦。黃珊珊則說，「這也是選項之一。」

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