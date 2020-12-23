紐機師足跡外洩「交政風調查」　陳時中不悅：不要再問了，以指揮中心為準

記者趙于婷／台北報導

紐西蘭機師確診新冠肺炎，傳染給廣達集團女員工，引發社會關注，今更流出一份詳細足跡。對此，指揮官陳時中表示，公布足跡的基本原則是「不能掌握」的才會公開，資訊上處理一直是這樣，有看到相關報導，相關違規和洩漏目前請政風單位調查。面對媒體持續追問，他也面露不悅表示「不要再問，一切足跡以指揮中心公佈為準。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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發言人莊人祥也接著說明，關於網路流傳的足跡，這部分的確有涉及個案疫調資料，不管是真的還假的，如果是「真的」就是散佈，違反傳染病防治法，傳假訊息也是觸法，所以希望民眾以後在社群上收到類似訊息，都不要轉傳。

媒體也進一步追問，這樣的疫調資料是屬於密件嗎？莊人祥則回應，已經有提醒收到的人不要亂傳，很不幸還是有傳到外面，外洩這部分會有後續政風調查。

另外，外界也質疑，足跡上的地方都是公共場所，為何不能公開？陳時中也再次強調，已經說過很多次，公布足跡主要是針對無法掌握特定接觸者的地方。

莊人祥表示，相關餐廳和地點，衛生局人員會進一步調查，如果有員工出現類似症狀，也會進一步協助處理，希望民眾不要過度擔心。

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