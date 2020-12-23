客機險撞UFO！3000英尺高空與「紅色詭物」擦肩　官方報告出爐

▲英國一架空中巴士A321從倫敦希斯羅機場起飛，竟遇上不明飛行物體。圖為土耳其航空的空中巴士A321。（圖／達志影像）

記者吳美依／編譯

英國發生一起詭異事件。一架空中巴士A321從倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）起飛，爬升至3000英尺高空飛行時，卻與一個亮紅色的不明飛行物體（UFO）擦肩而過，只差20英尺（大約6公尺）就會相撞。官方接獲通報後展開調查，並於22日公布報告結果。

根據《太陽報》，此事件發生於10月16日。該飛機當時載著乘客，起飛不久後，竟發現不明飛行物體，最近位置距離左方機翼僅20英尺。機長猜測，那可能是一架無人機，但實際上卻無法確定。

英國空中碰撞調查委員會（UK Airprox Board）將本案定義為A類事件，意味著具有嚴重碰撞風險。該機構在調查報告中指出，「委員會認為，飛行員對於事件的整體了解描述出一種情況……確實存在碰撞風險」。

據悉，英國飛行員每周大約通報兩次飛行險撞事件，過去5年累計400多起。但是，遇上不明飛行物體的事件近幾個月頻傳，引發外界關注。

一架波音737民航飛機9月1日準備降落里茲布拉德福德機場（Leeds Bradford Airport），空中突然閃現一架UFO，僅差10英尺（大約3公尺）就會撞上。同月稍晚，易捷航空（Easyjet）一架空中巴士A320載著186名乘客，從曼徹斯特機場（Manchester Airport）起飛，也在8000英尺（大約2.4公里）高空發生類似事件。

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