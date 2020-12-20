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她出車禍一直頭痛…5天後起床驚覺「頭轉180度」看後方！

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▲▼車禍。（圖／示意圖／取自pixabay）

▲英國一名女子發生車禍，5天後起床，竟發現自己的頭部轉了180度，向著身體後方。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國默西賽德郡（Merseyside）的莎拉（Sarah Coughlin）發生車禍後，頭痛持續好幾天，但沒有其他異狀，5天後起床卻驚恐發現，自己的頭部能夠轉動將近180度，向著身體後方。她經歷2年多的痛苦煎熬，終於被查出病因，竟是罹患腦部受損導致的肌張力障礙（Dystonia），至今仍在和神經系統疾病奮鬥。

莎拉19日接受《利物浦回聲報》採訪時說，她於2014年發生車禍，卻因此改變一生，某天不小心睡過頭，衝上車要出門時，突然發現不對勁，「我一直在想，為什麼我的擋風玻璃上有黑線，最後我才意識到自己正在看著後車窗」。

莎拉感覺肩膀與背部灼熱又疼痛，耗費好大一番功夫才把頭部轉回去。她一開始以為只是落枕，但卻絲毫沒有改善，「我有長達3個月的時間每周都去看急診，因為疼痛沒有消失，我的脖子依然痙攣。我被醫師告知，這可能是椎間盤突出、肌肉受傷或睡姿問題，每次的說法都不一樣」。

莎拉起初只有頸部與行走受影響，但經過1年多後，開始出現痙攣、顫抖、癲癇、麻痺、疲倦、造成頭頸不適的枕神經疼痛等症狀，無法開車、走樓梯或從事自己熱愛的教學工作，也難以參與社交活動。她非常擔心別人用異樣眼光看待自己走路或移動的方式，所以幾乎足不出戶，「我一直都很痛苦」。

莎拉受傷2年後才被查明病因，並得知肌張力障礙將造成不自主肌肉痙攣，也就是當年頭部以驚人角度轉動的原因。此外，她還罹患了神經系統功能性失調（FND）。

幸好，莎拉2017年起加入慈善機構The Brain Charity，與其他神經系統疾病病友一起接受諮詢、協助或者參加社交活動。她在這裡找到新朋友，也獲得幫助，成功替男友約翰（John）爭取照護津貼。

莎拉2019年因為頸部肌肉痙攣，導致喉嚨與呼吸道受阻，一度臉色發青、停止呼吸，幸好被男友發現，及時獲救。她受惠於The Brain Charity籌措的1萬英鎊善款，買下一張配有深層按摩功能的專業醫療床，改善血液循環，舒緩症狀；如今也挺身支持該機構的最新募款活動#Sixmas，希望籌措6000萬英鎊，支持全國1/6人口的神經系統疾病患者。

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