她出車禍一直頭痛…5天後起床驚覺「頭轉180度」看後方！

▲英國一名女子發生車禍,5天後起床,竟發現自己的頭部轉了180度,向著身體後方。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

來自英國默西賽德郡(Merseyside)的莎拉(Sarah Coughlin)發生車禍後,頭痛持續好幾天,但沒有其他異狀,5天後起床卻驚恐發現,自己的頭部能夠轉動將近180度,向著身體後方。她經歷2年多的痛苦煎熬,終於被查出病因,竟是罹患腦部受損導致的肌張力障礙(Dystonia),至今仍在和神經系統疾病奮鬥。

莎拉19日接受《利物浦回聲報》採訪時說,她於2014年發生車禍,卻因此改變一生,某天不小心睡過頭,衝上車要出門時,突然發現不對勁,「我一直在想,為什麼我的擋風玻璃上有黑線,最後我才意識到自己正在看著後車窗」。

莎拉感覺肩膀與背部灼熱又疼痛,耗費好大一番功夫才把頭部轉回去。她一開始以為只是落枕,但卻絲毫沒有改善,「我有長達3個月的時間每周都去看急診,因為疼痛沒有消失,我的脖子依然痙攣。我被醫師告知,這可能是椎間盤突出、肌肉受傷或睡姿問題,每次的說法都不一樣」。

