社會 社會焦點 保障人權

竹科工程師遭詐1644萬　警比對「投資收據」指紋揪出5車手

▲新台幣，台幣，現金，鈔票，銅板，金錢，錢。（圖／pixabay）

▲簡姓工程師多次與詐騙集團車手現金面交，遭詐走1644萬8500元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者葉品辰／新竹報導

竹科一名簡姓工程師誤信假投資話術，短短2個多月內，先後在新竹市多處與詐騙集團車手「現金面交」，慘遭詐走高達1644萬8500元。警方循著歹徒交付給被害人的偽造投資收據，比對出車手指紋，陸續逮獲5人，新竹地方法院依三人以上共同詐欺取財罪，判處5名車手1年2月至1年10月不等徒刑，並須連帶賠償被害人損失。

判決指出，詐騙集團自2023年10月起，以LINE暱稱「分析師」、「蘇松泙」等身分接近簡男，誘騙他加入「永明投資APP」及官方客服群組，佯稱可高獲利，並要求以「現金儲值」方式投資。集團再以Telegram暱稱「企鵝」指揮車手，提供偽造的投資公司外派專員工作證與「現儲憑證收據」，輪流前往新竹市金山集福宮旁、星巴克新竹日光門市等地，進入簡男車內收錢。

其中蕭陽駿、廖星雅、吳宜萱、鄭文瑜、于博安分別於不同時間向簡男收取100萬至424萬餘元不等現金，另有1名身分不明車手再取走500萬元，累計詐騙金額達1644萬8500元。簡男事後驚覺受騙報警，並交出5張由車手簽名的偽造投資收據，警方從收據上採得指紋，經鑑定後確認與5名車手相符，檢方隨即拘提到案。

法官審酌5人分工面交、使用偽造證件取信被害人，行為已破壞金融交易安全，分別判處鄭文瑜1年8月、于博安1年10月、蕭陽駿1年4月、吳宜萱1年5月、廖星雅1年2月徒刑，其中鄭另併科6萬元罰金；民事部分，法院也判決5人須各自返還詐得款項，全數賠償簡男。

01/23 全台詐欺最新數據

421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

霍諾德「99%吃素」徒手攻101！　醫點3關鍵：反而更有力量
賓士哥「重新做人」月收20多萬　遭館長肉搜輕生亡
LuLu婚禮湊齊3大男神！　陶晶瑩同框嗨了：台灣三座發電機
賓士哥輕生　大師兄曝內幕：館長害死人事後裝傻
快訊／台股創新高！　台積電翻紅飆天價
快訊／搶走銀樓黃金　2嫌抓到了！
民眾黨汐止區主任突發「退選聲明」

男假冒SWAG員工誘嘿咻落跑　2女受騙怒告

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

空姐聯誼專挑台積電？他見「固定模板」傻了

翁騎車撞傘兵慘遭後車輾斃　家屬求國賠750萬敗訴

即／聖石金業公關長海削千萬　刑事局移送北檢

