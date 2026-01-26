竹科工程師遭詐1644萬　警比對「投資收據」指紋揪出5車手

▲簡姓工程師多次與詐騙集團車手現金面交，遭詐走1644萬8500元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者葉品辰／新竹報導

竹科一名簡姓工程師誤信假投資話術，短短2個多月內，先後在新竹市多處與詐騙集團車手「現金面交」，慘遭詐走高達1644萬8500元。警方循著歹徒交付給被害人的偽造投資收據，比對出車手指紋，陸續逮獲5人，新竹地方法院依三人以上共同詐欺取財罪，判處5名車手1年2月至1年10月不等徒刑，並須連帶賠償被害人損失。

判決指出，詐騙集團自2023年10月起，以LINE暱稱「分析師」、「蘇松泙」等身分接近簡男，誘騙他加入「永明投資APP」及官方客服群組，佯稱可高獲利，並要求以「現金儲值」方式投資。集團再以Telegram暱稱「企鵝」指揮車手，提供偽造的投資公司外派專員工作證與「現儲憑證收據」，輪流前往新竹市金山集福宮旁、星巴克新竹日光門市等地，進入簡男車內收錢。

其中蕭陽駿、廖星雅、吳宜萱、鄭文瑜、于博安分別於不同時間向簡男收取100萬至424萬餘元不等現金，另有1名身分不明車手再取走500萬元，累計詐騙金額達1644萬8500元。簡男事後驚覺受騙報警，並交出5張由車手簽名的偽造投資收據，警方從收據上採得指紋，經鑑定後確認與5名車手相符，檢方隨即拘提到案。

法官審酌5人分工面交、使用偽造證件取信被害人，行為已破壞金融交易安全，分別判處鄭文瑜1年8月、于博安1年10月、蕭陽駿1年4月、吳宜萱1年5月、廖星雅1年2月徒刑，其中鄭另併科6萬元罰金；民事部分，法院也判決5人須各自返還詐得款項，全數賠償簡男。