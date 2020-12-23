肉類衛生紙全空了！台灣人在倫敦「直擊超市搶爆」　曝僅存戰利品

▲超市架上商品全被掃光。（示意圖／路透社）

記者施怡妏／綜合報導

英國出現傳染力增加70%的新冠肺炎（COVID-19）變種病毒「B.1.1.7病毒株」，政府緊急將倫敦等地區的防疫提升至第四級，法國甚至宣布，封鎖20%往英國的跨境運輸，對於英國的物資供應造成很大的壓力。一名住在英國倫敦的台灣網友透露，「一早到超市時，發現架上的東西全都空了」。

現居在英國倫敦二區的台灣網友，於22日晚上在PTT版上以「英國人又開始瘋狂採購！？」為題發文，自從政府宣布，將倫敦防疫等級提升為最高的第四級後，許多老家在倫敦外的人，全都一窩蜂地開著車急著離開，不然就是擠成一團要搭火車，而原本老家就在倫敦的人，則開始往超市跑，瘋狂搶購生活用品以及食物。

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▲原PO一早上超市，發現商品全被搶光。（圖／翻攝自PTT）

原PO一早到超市時，發現架上商品都空了，「鷹嘴豆罐頭、所有的肉類、雞蛋跟衛生紙那一個架子已經空了」，想買的東西都沒了，最後只買了新鮮蔬菜便離去。然而，他也發現一件有趣的事情，「我就在想，那些肉到底是能放多久呢？可能是想要全部煮一煮放在冷凍櫃裡面吧」。

消息曝光後，引起許多網友回應，「台灣很快會跟進」、「搶聖誕大餐而已」、「英國二戰後物資缺乏了好幾年，一塊肉可以吃很久的方法一定有」、「肉做煙燻製品可以過冬季了」、「去亞裔超市買米麵，可以撐久一點」。也有不少網友大喊「保重身體，活著回來」，還有人貼心表示「撐下不去就回來（台灣）」，令他看了很感動。

▲法國封鎖20%往英國跨境運輸，將導致英國物資短缺。（示意圖／路透社）

據英國《衛報》報導，英國首相強生（Boris Johnson）21日強調，法國決定封鎖了20%對英國跨境運輸的食品、藥品和其他貨物，強生對此已經召開緊急會議，並且在發表談話時表示，已經與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話，要求法國重新開放英國與歐洲大陸之間的供應鏈。

但是法國方面並沒有因此開放。強生表示，「我們都理解彼此的立場，並希望盡快解決這些問題。」英國食品與飲料總會提出警告，這場斷航危機可能會對聖誕節的新鮮食品供應或是食品出口產生重大影響。