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CNN首頁報導「台灣本土0確診破功」：病毒幾乎被消滅卻仍難控制

▲▼1222中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

▲台灣時隔253天再度發生本土病例，中央流行疫情指揮中心召開記者會說明。（圖／記者莊喬迪攝）

記者吳美依／綜合報導

台灣時隔253天再度發生本土病例。美媒CNN於22日在首頁刊登「台灣通報250多天以來首起新冠肺炎本土病例」為題的報導指出，新冠病毒即使在幾乎要被消滅根除的地方，卻仍然難以控制。

CNN指出，台灣有效應對新冠肺炎，被視為全球防疫最成功的領導者之一，原本4月12日後就沒有再發生境內感染，僅通報境外移入個案，22日卻出現250多天以來首宗本土病例。此事件突顯，即使在病毒基本上已被消滅的地方，控制病毒也存在著困難性。

根據台灣衛福部，一名30多歲女性12月8至12日期間與一名外籍機長接觸，2人雙雙染疫。台灣累計確診數如今達到770人，死亡病例7例。

▲外媒報導台灣本土0確診破功。（圖／截自外媒）

▲CNN在首頁刊登「台灣本土0確診破功」的報導。（圖／截自CNN首頁）

CNN報導，台灣去年12月31日起針對直飛武漢班機的旅客實施健康監測，今年1月21日通報首宗確診後，禁止武漢居民入境，要求所有來自中港澳的旅客接受健康檢查，比武漢實施封鎖的1月23日還要早。

台灣3月禁止所有外籍人士入境，僅國民、外交人員與擁有特殊簽證者除外，並要求所有入境者接受嚴格的檢疫隔離，確診者則實施隔離治療。此外，也廣泛實施篩檢與接觸者追蹤，有效控制疫情，近幾個月恢復相對正常的日常生活。與此同時，香港、南韓、日本與泰國等東亞其他地方都因新一波感染而重新進入封鎖或加強防疫限制措施。

除了CNN以外，各大外媒也紛紛報導此消息。美國《彭博社》指出，台灣堪稱全球最長的「無境內感染」紀錄破功，最傑出成功抗疫案例之一的角色受到威脅。日本NHK寫道，台灣8個月首見本土病例，身為感染源的紐西蘭機師對於行蹤卻交代含糊。《紐西蘭先驅報》（NZ Herald）也提到，機師無法回憶活動史，將遭開罰30萬。

台灣隔8月現本土病例　彭博：全球最長「無境內感染」紀錄破功

台灣「本土0確診」破功登紐媒：機師無法回憶活動史　遭罰30萬

NHK報導台灣「8個月首見本土病例」　染疫紐西蘭機師交代含糊

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