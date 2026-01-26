　
社會 社會焦點 保障人權

館長遭控害賓士哥輕生　大師兄揭「居中協調」內幕

館長為了成吉思汗健身俱樂部三重館的股權糾紛，搬出鉅款受訪。（鏡新聞提供）

▲館長為了成吉思汗健身俱樂部三重館的股權糾紛，搬出鉅款受訪。（鏡新聞提供）

【編按：目前尚未取得館長回應】

圖文／鏡週刊

網紅「館長」陳之漢話題不斷，近日他協助代購中國商品遭鉅額退貨，成為社群討論焦點，館長直播開嗆駁斥沒被鉅額退貨，還強調帶貨直播很受中國粉絲相挺，並自信說就算賣棺材，粉絲也會買。以直白嗆辣吸引眾多鐵粉追蹤的館長，也常失言惹禍，他就曾在直播時洩露他人個資，害人遭網路霸凌輕生。

本刊調查，陳男遭館長直播霸凌後，又被館粉攻擊、騷擾1年多，他實在受不了，找上當時館長的左右手「大師兄」李慶元幫忙協調，盼館長高抬貴手、給他一條生路，但館長始終置之不理，陳男一時衝動，才會開車衝撞俱樂部林口館洩憤。

陳男獲交保後，在臉書強調沒人指使教唆、無關政治，向館長致歉，也希望為自己衝動的行為，當面向館長道歉、解開先前誤會。

但館長根本不甩，面對媒體採訪，還說陳男是預謀犯案，就像黑道分子對他開槍一樣，百分百拿錢辦事。當時曾有記者追問，是否因洩露陳男個資才引發糾紛，館長當下否認，後來才承認公布過陳男的前科。

陳男（左）曾找館長的左右手李慶元（右）幫忙溝通，請館長放他一馬。（翻攝臉書）

▲陳男（左）曾找館長的左右手李慶元（右）幫忙溝通，請館長放他一馬。（翻攝臉書）

對此，已和館長分道揚鑣的李慶元說，黑道分子是在幾天內製造糾紛、開槍，陳男卻是時隔2年後，臨時起意開車衝撞，根本不一樣，館長卻栽贓、抹黑，真的很惡劣！

為此，陳男找上李慶元居中協調，表示願意在館長直播時道歉，也請館長幫忙澄清他並非黑道，早已洗心革面。李告知館長，館長卻無情拒絕，讓陳男萬念俱灰。

陳後來在臉書發文，說沒人願意好好談，斷他生路，要與館長、李慶元「輸贏」，還說就算面對法律制裁，他也不會有怨言，只要能洗刷黑社會的負面標籤，他什麼都願意做，但館長始終冷眼旁觀，一副事不關己的態度。

最終陳男因龐大壓力走投無路，在同年12月結束生命。李慶元表示，聽說陳男輕生3次，前2次靠手機定位，在警察及朋友幫忙下及時救回來，但第3次他把手機關機後輕生，死意甚堅。

綽號「大師兄」的李慶元首度接受媒體專訪，控訴館長霸凌害死人。（劉文淵攝）

▲綽號「大師兄」的李慶元首度接受媒體專訪，控訴館長霸凌害死人。（劉文淵攝）

李慶元痛批，為了流量、出名，館長狠心逼死1條人命，他實在看不下去，雖然他也可以悶不吭聲，繼續領館長的黑心錢，但為了公理是非，為了良心，他決定與館長切割，離開團隊。

李慶元說，館長之所以這麼囂張，是因為自認有大量粉絲挺他、看他直播，但他過度自我膨脹、引導輿論，還背棄台灣，為了賺紅錢，無恥舔中，甚至視人命如無物，網友每看1次他的直播，就是為他的邪惡增添1份力量、成為幫凶，呼籲大眾拒看館長的直播，讓他得到教訓！

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


館長霸凌害輕生／直播洩前科個資引網暴　館長霸凌賓士哥害輕生內幕
館長霸凌害輕生1／更生人洗心革面卻遭誣陷　館長煽動粉絲出征引網暴

01/23 全台詐欺最新數據

421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

霍諾德「99%吃素」徒手攻101！　醫點3關鍵：反而更有力量
賓士哥「重新做人」月收20多萬　遭館長肉搜輕生亡
LuLu婚禮湊齊3大男神！　陶晶瑩同框嗨了：台灣三座發電機
賓士哥輕生　大師兄曝內幕：館長害死人事後裝傻
快訊／台股創新高！　台積電翻紅飆天價
快訊／搶走銀樓黃金　2嫌抓到了！
民眾黨汐止區主任突發「退選聲明」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

