英國變種病毒「9月就出現」　倫敦新增確診者近2/3染上

▲英國的新冠肺炎變種病毒，早在9月就已經發現。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

英國出現傳染力增加70%的新冠肺炎（COVID-19）變種病毒「B.1.1.7病毒株」，引發歐洲各國的恐慌，全球多國已經宣布禁止英國航班入境。事實上英國變種病毒在9月就已經發現，目前倫敦約2/3新增確診都是變種病毒。

英國廣播公司（BBC）報導，新變種病毒VUI（The first Variant Under Investigation in December 2020）在9月首次被發現。直到11月，倫敦1/4新確診病例為新變種病毒，到了12月中，比例提升至近2/3。

除了北愛爾蘭之外，新變種病毒的蹤跡幾乎遍布整個英國，尤其倫敦、英格蘭東南部及東部最多。根據監控病毒基因組的Nextstrain，目前丹麥和澳洲的新變種病毒來自英國。

《紐約時報》報導指出，南非病毒科學家指出，南非也出現類似的新冠肺炎變種病毒，其中一個突變形態與英國變種病毒相同。南非分析11月中以來的基因序列，發現90%樣本是變種病毒。

科學界對於病毒突變感到憂慮卻也認為在意料之中，各國研究人員自疫情全球大流行以來，已記錄到數千次病毒裡基因物質出現細微變化。隨疫苗開始施打加上具有免疫力的人群愈來愈多，將使得病毒的生存更加困難，研究人員預期病毒可能會「變法圖存」加強傳播或避開免疫系統偵測。

▲疫苗可能會讓病毒「變法圖存」，也讓人憂心是否會讓疫苗失效。（圖／路透）



蘇格蘭聖安德魯大學傳染病專家、兼政府顧問的賽維克（Muge Cevik）表示，英國的變種病毒約有20項突變，包括鎖定人體細胞感染的幾個機制，可以讓變種病毒能更有效複製與傳染，但官方所謂「傳染力增強70%」，只是根據模型推估，尚未經過實驗認證，因此也不排除是人們的行為讓病毒更易傳染。

英國變種病毒的出現也讓人憂心，是否會造成疫苗失效，但多名專家都認為，病毒要進化到能讓疫苗失效，得花好幾年的時間，並非幾個月就能辦到。

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