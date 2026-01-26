屏東「勝利星村」驚見猥褻男　遊客目擊「當眾自嗨」判刑7月

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市知名觀光景點「勝利星村」去年夜間發生公然猥褻事件，一名男子於園區道路旁當眾裸露性器並自慰，遭民眾目擊報警。屏東地方法院審理後，認定被告犯行明確，且曾多次因妨害風化案件判刑確定，屬於累犯，仍不知警惕再度犯案，嚴重破壞社會善良風俗，依公然猥褻罪判處有期徒刑7月。可上訴，如判決定讞要入獄服刑。

屏東市熱門觀光園區「勝利星村」去年深夜驚傳公然猥褻案件。判決指出，被告於2025年9月1日晚間9時多，意圖供人觀覽，基於公然猥褻之犯意，在不特定多數人得以共見共聞的勝利星村園區內，站立於道路旁，裸露其下體為猥褻行為，影響公共秩序與觀感。

案件經目擊民眾報警處理，由屏東縣政府警察局屏東分局調查後，移送台灣屏東地方檢察署偵辦，檢察官依法提起公訴。法院審理時，被告於準備程序及審理中均坦承犯行，並經法官告知簡式審判程序內容後，裁定由受命法官獨任審理。

法院指出，被告之自白與證人於警詢時之證述相符，另有證人指認紀錄、車輛資料報表、監視器畫面擷圖及檢察官勘驗筆錄等證據佐證，足認其任意性自白與客觀事實相符，本案事證明確，犯行堪以認定。

法官審酌被告先前曾因公共危險案件及多起妨害風化案件，分別判處有期徒刑確定，並於2023年12月徒刑執行完畢，未滿5年即再犯本案，符合法律上累犯要件。但被告歷經多次刑事偵審程序仍未知悔改，顯示其刑罰反應力薄弱、自制力及守法意識不足，具一定特別惡性，依刑法規定加重其刑，並無罪刑不相當情形。

法院考量被告為滿足一己私慾，在公共場所為猥褻行為，嚴重違反社會善良風俗，對一般民眾心理造成不安與不適，素行亦屬不佳；惟念其坦承犯行、犯後態度尚可，並綜合其智識程度、家庭及經濟狀況等一切情狀，判處有期徒刑7月。