高速公路驚見「貓熊頭裸男」飆速狂溜直排輪！被叭急切路肩繼續衝

▲美國俄亥俄州一名裸男戴著貓熊頭套，在高速公路狂溜直排輪。（圖／翻攝自Facebook／Lexi Bae）

記者吳美依／綜合外電報導

美國俄亥俄州15日出現一幕驚人場面。一名男子幾乎全身赤裸，僅戴著一頂毛絨絨的貓熊頭套，腳穿直排輪鞋，在高速公路的車陣之間飆速前進，手上還拿著疑似自拍棒或高爾夫球桿的棍狀物，詭異畫面全被駕駛捕捉下來。

綜合WTRF、《紐約郵報》等外媒報導，裸男下午3時34分左右現身670號州際公路哥倫布市（Columbus）路段，以驚人的速度溜著直排輪。他被駕駛狂按喇叭，立刻右切靠向路肩，讓後方車輛通過，最後從尼爾大道（Neil Avenue）交流道離開。

▲貓熊頭裸男手上還拿著一根自拍棒。（圖／翻攝自Facebook／Lexi Bae）



一名駕駛將這段畫面分享在社群媒體上並表示，「這傢伙在高速公路上光著身子！」，影片隔日起在網路上瘋傳。許多人紛紛留言表示，「所以我們要繼續忽略這個事實嗎？他的速度竟然可以追上（高速公路的）交通」、「我很驚訝這發生在俄亥俄州，他顯然應該是個佛羅里達人」。

俄亥俄州相關部門表示，公路監視器每15分鐘調整一次方向，但事發當時卻正好面向別處，因此沒有捕捉到任何線索。他們至今仍在追查男子身分，並且非常擔憂當事人選擇的交通方式。交通局發言人說，「行人不被允許走上州際公路。所有入口閘道都有標誌。這是個安全問題」。



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