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中捷故障原因「錨固座組裝不良」　日商川崎重工90度鞠躬道歉

▲▼中捷烏日文心北屯線電聯車半永久式聯結器故障處理說明記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲中捷烏日文心北屯線電聯車半永久式聯結器故障處理說明記者會。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

中捷綠線日前發生2支連結器軸心斷裂事件，導致原定於19日的通車計畫延期。台北市捷運局21日舉辦故障處理說明記者會，邀請日商川崎重工到場說明。川崎重工先是向台中市、台北市道歉，強調會負責解決此問題，並在會中兩度90度鞠躬道歉。

面對中捷聯結器軸心斷裂，導致中捷通車日期延期，台北市捷運局21日召開記者會說明，與會來賓包括台北市副市長彭振聲，台北市政府捷運工程局長張澤雄、機電系統工程處長蘇瑞文、廠商KAC共同承攬商專案經理Wilfried、法商阿爾斯通運輸股份有限公司台灣區總經理藍禮祖、日商川崎重工部長浮田英樹、中鼎工程股份有限公司資深經理簡志明，而日商川崎重工車輛部門總經理村生弘則由視訊參與會議。

▲▼中捷烏日文心北屯線電聯車半永久式聯結器故障處理說明記者會。（圖／記者袁茵攝）

村生弘透過視訊表示，川崎重工對半永久式聯結器故障的嚴重後果，及中斷試營運深表歉意。對於此故障事件影響造成台中市政府、台中市民的關注，請接受誠摯的道歉，另造成台北市政府困擾深感歉意，川崎重工將傾全力且負責任解決這問題。

隨後，村生弘與現場與會的廠商紛紛鞠躬道歉，並且由已接受14天隔離的浮田英樹進行故障原因、預防措施等說明。浮田英樹表示，此次故障原因為錨固座組裝不良，使列車在運行期間，牽引裝置軸的垂直運動不平穩，進而導致由錨固座內部摩擦所引起的垂直彎曲應力施加於牽引裝置軸，最終使牽引裝置軸發生疲勞斷裂。

針對預防措施，浮田英樹提到，將會建立適當的工作程序，以組裝錨固件和牽引裝置軸，考量到萬一在適切組裝完成後，錨固件箱體內出現非預期的內摩擦力，而使彎矩力施加於牽引裝置的軸心上時，需更為謹慎，故升級牽引裝置的軸心。

至於作業時程，浮田英樹說，預計在12月30日前建立適當工程程序，2021年1月7日前完成組裝驗證；有關升級配件審查部分，這部分最先做的是疲勞分析，這已於12月14日完成，並預計在2021年1月19日完成設計驗證測試，同時間也預計在2月9日完成疲勞測試。

▲▼中捷烏日文心北屯線電聯車半永久式聯結器故障處理說明記者會。（圖／記者袁茵攝）

另外，關於適當組裝配件部分，浮田英樹表示，生產已經開始進行，預計2021年1月27日前運抵台灣，2021年2月2日完成現場組裝、更換作業，有關作業時程，將會配合北捷局成立的故障調查報告委員會進行檢討和改進。

被問到台中市政府代位求償金額，北捷局長張澤雄表示，目前台中市政府也還沒估算，要等到真正營運上線時才能真正計算，這部分會配合中市府。

至於中捷何時能通車？廠商是否會去台中市議會備詢？張澤雄表示，需要配合台中捷運公司上線測試的時間，才能確定如何通車，就像這次試營運都是配合台中時間，正式上線營運也得和對方協調，至於台中市議會部分，明天他會和廠商代表隨同出席，進行相關說明。

面對有台中市議員質疑，列車連結器軸心為中國大陸製造，擔心硬度不足。現場日語翻譯人員翻譯浮田英樹的話稱，因為美國西屋制動（Wabtec）公司是跨國企業，所以這也是工業管理的一環，對中國製沒有回應，只是針對事實陳述。不過浮田英樹原話大致上為，雖然是中國製零件，但這間公司是跨國公司，所以是公司供應鏈一環，「我們並沒有認知到是中國製的問題。」而新零件將由法國製造。

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