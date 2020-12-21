「台北長得難看比不上大陸一線城市」　柯文哲：都更速度太慢





▲捷運科技大樓站瑞安段公辦都更案21日上午舉行上樑典禮，台北市長柯文哲致詞並見證工程上樑。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市首件招商型公辦都更案宣告啟動，台北市長柯文哲21日出席捷運科技大樓站瑞安段公辦都更案上樑典禮，在致詞中卻提到，有些人認為台北市「長得難看」，還覺得市容比不上中國大陸的一線城市。

柯文哲表示，今年是台北市設市百年，當大家在欣喜臺北市有文化、有歷史時，市內40年以上的老房子仍有30萬戶，在921大地震之後，建築的抗震係數要求更高，所以「很多人抱怨說台北市長得難看」，甚至抱怨台北市比起中國大陸的一線城市，在整個市容更新速度太慢，因此在過去幾年當中，市府一直在努力讓台北市都市更新更快。

柯文哲提到，在市府都更處跟財團法人都更中心合作之下，全力推動公辦都更，除了政府主導外，更引入民間資金，更重要的是讓私地主都100%同意。政府主導公辦都更，因容積調派的問題，在設計上可以更美觀，三塊地併起來，地下5層、地上34層，不但附有停車場，並引入公共空間的各種機能性設計。

柯文哲說，在地方里長爭取之下，此一都更案提供未來客家事務委員會的空間，還有托兒所、公園等；更重要的是推動長者乘坐捷連的友善設施，在捷運站兩側都有電扶梯。之前很多長者跟他抱怨，坐捷運走樓梯爬上爬下很不方便，市府在捷運沿線花了6億元，在捷運車站兩側都要有電扶梯，利用這次都更機會，承包冠德公司在捷運站做了一個便利長者、身障者的出入口，創造對「行的權利」更友善的空間。



柯文哲表示，台北市推動18件公辦都更案，是全國數量最多的，今天是招商型公辦都更第一件，也是第一個開工、上樑的案件，整個過程到現在都相當順利，相比以前都更要搞幾十年都沒有下文，他保證在台北市政府高行政效能、公私協力下，由政府協助民間，透過公辦都更，讓整個地區環境更棒，並成為里民喜歡的建設。

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