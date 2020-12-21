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當著柯文哲的面！鄭文燦再談水肥：桃園處理了北市24萬噸廢棄物

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▲▼柯文哲、鄭文燦出席「北台區域發展推動委員會第17 屆首長會議暨成果展」。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲、鄭文燦出席「北台區域發展推動委員會第17 屆首長會議暨成果展」。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市政府與桃園市政府近來為了水肥處理隔空互槓，台北市長柯文哲21日上午與桃園市長鄭文燦同框，兩人相鄰而座、交頭接耳；隨後鄭文燦致詞時又提到，水肥只佔處理量一點點而已，但桃園市處理台北市大概24萬公噸的廢棄物，「其實我們有很多責任是要共同承擔的。」

柯文哲、鄭文燦21日出席北台區域發展推動委員會第17 屆首長會議暨成果展，鄭文燦約在10時35分左右從台北市政府市政大樓東門進場，面對記者問題皆未回應；而柯文哲則大約在10時40分從市政大樓搭乘電梯下樓，被問到會不會兩人同台尷尬？柯文哲說「不會」。

▲▼柯文哲、鄭文燦出席「北台區域發展推動委員會第17 屆首長會議暨成果展」。（圖／記者袁茵攝）

活動開始後，柯文哲致詞皆沒有提及水肥議題，但柯文哲回到座位後，與鄭文燦稍有互動、交頭接耳一段時間。隨後開始由其他縣市派出的派表一一致詞，由於桃園市是下一個「北台區域發展推動委員會」主政縣市，所以將鄭文燦安排在最後一個才致詞。

鄭文燦致詞時，先是提及國土計畫等議題，話鋒一轉突然提到，「其實我們有很多責任是要共同承擔的，包括大家關心的垃圾、廢棄物處理，以一個大區域範圍來承擔，這樣處理會更有效率，也可以創造多贏。」有許多媒體想問他關於水肥的問題，但「水肥只佔我們處理量一點點而已。」

鄭文燦說，桃園400多家處理廠跟資源化工廠，從污泥到廢輪胎、廢日光燈管、廢寶特瓶、廢木料、各種醫療廢棄物，桃園市處理台北市大概24萬公噸、新北市大概58萬公噸，這也是要區域共同承擔，最好朝向區域共同治理，相信台灣會更有競爭力。

最後，鄭文燦說，明年是由桃園主辦，希望各縣市可以加以解決許多問題，台北市是整個國家發展、投注資源最多的縣市，各地方雖然發展條件不一，但很多可以共享，希望朝向區域共享方向，讓城市帶動更好。

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