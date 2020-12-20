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萊豬進口倒數...侯友宜再喊話「標萊劑」：相信總統、院長早就聽到了

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▲▼侯友宜出席市政會議。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊蕓／台北報導

政府明年元旦將放寬含有萊克多巴胺豬肉進口，新北市長侯友宜20日受訪時再次呼籲，有關萊豬標示的議題，他已在很多公開場合不斷呼籲「標示有沒有含萊劑」，相信院長、總統早就聽到了，並強調標示是否含有萊克多巴胺，讓民眾做選擇，才能替民眾的健康風險把關。

侯友宜20日出席「台東縣釋迦展售」活動，而總統蔡英文、行政院長蘇貞昌也在新北市中和參加屏東同鄉會的活動，侯友宜會後受訪時被問到是否想親自找總統、院長建議萊豬的進口規範，侯友宜表示，這些議題他在很多公開場合不斷地做呼籲，「我相信院長、總統早就聽到了」，他強調，總統有她自己的考量，堅持要讓萊豬進來，但總統也有交代院長，萊豬一定要標示清楚，讓民眾有權利選擇吃或不吃，現在剩下不到10天左右，萊豬只標生產地，沒有標含不含萊劑，這才是他最擔憂的。

侯友宜強調，既然總統講了，院長也說要配合總統把萊豬標示清楚，那就不要只標示產地，應該標示是否含有萊克多巴胺，讓民眾去做選擇，這就是地方政府希望替民眾的健康風險把關，大家一起來守護食安，這才是他的職責。

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