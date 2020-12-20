羅智強反批蔡適應：想選基隆市長人盡皆知　卻背叛市民護萊豬

▲羅智強、蔡適應。（合成圖／記者屠惠剛、郭世賢攝）

記者黃巈禾／台北報導

立法院24日將表決美豬美牛進口9項行政命令。國民黨台北市議員羅智強20日發起每日點名1立委，要網友到立委臉書留言「懸崖勒豬」，第一天指名民進黨基隆市立委蔡適應。蔡適應回擊，羅智強想爭取黨內台北市長的提名。對此，羅智強則說，自己光明正大選台北市長，蔡適應想選基隆市長人盡皆知。

面對羅智強點名，導致臉書被網友灌爆，蔡適應透過國會辦公室發布新聞稿回應，羅智強積極爭取國民黨的台北市長提名，苦於聲量遠不及國民黨立委蔣萬安的萬分之一，以急於在議題上搶聲量，也不顧當年前總統馬英九要積極推動台美貿易的主張，要搶當反美大將。

蔡適應指出，提醒羅智強，為了爭取黨內的台北市長提名，不顧中華民國國家利益，不是從政者該有的行為；此外，立法院社會福利及衛生環境委員會召委蔣萬安在委員會對行政命令的裁示是不表決送院會，若羅智強真的在意，怎不向蔣萬安抗議？

對此，羅智強在臉書表示，謝謝大家，蔡適應臉書的留言已破1200則，「我提醒蔡適應不要背叛基隆市民的健康、護航萊豬，蔡適應和吳思瑤的反應一模一樣，說我是要選台北市長，我一直搞不懂的是，我是光明正大要選台北市長啊！這犯法嗎？選台北市長就不可以反萊豬？因為我要選台北市長，所以我更要守護台北市民的食安反對萊豬」。

羅智強還說，蔡適應想選基隆市長人盡皆知，卻背叛基隆市民的健康護航萊豬，這才是讓人傻眼的事，有這種萊豬立委，也真是人間至寶。