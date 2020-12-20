萊豬表決戰平安夜登場　江啟臣喊話：立委投票要對歷史、人民負責

▲立法院將在24日處理萊豬相關行政命令，預計上演表決大戰。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席江啟臣20日赴花蓮縣參加黨慶活動，針對立法院將在24日處理萊豬相關行政命令，預計上演表決大戰，他受訪時再度呼籲，立委投票代表的是民意而不是個人，而有高達6至7成以上民意反對萊豬，呼籲所有委員看看民眾的想法與擔憂，投下票時應對歷史、人民負責。

立法院24日將處理萊豬行政命令與《學校衛生法》等修法，國民黨預告將在23日起進行不斷電靜坐活動，表達反萊豬的訴求，預料當天將上演表決大戰。江啟臣20日受訪時強調，萊豬議題、食安議題都是人民的議題，不是政治問題，對於國民黨來說就是「做該做的事、講該講的話」。

江啟臣表示，從8月28日蔡總統宣布開放以來，民意已經相當清楚，高達6至7成以上的高民意反對，不願意看到人民健康被拿來交換或當作籌碼。他呼籲立法委員應行使職權，該投票就投票，但在投票時所代表的是民意而不是個人，所有委員都應該看一下民眾的想法、主張與擔心，「在投下那一票時，你要對歷史、對人民負責。」

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