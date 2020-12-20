力挺蘇偉碩！江啟臣：重點是擁有權力的蔡政府對人民做了什麼

▲國民黨團上週召開記者會聲援蘇偉碩醫師。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者楊蕓／台北報導

針對前榮總醫師蘇偉碩改口萊克多巴胺毒性是搖頭丸的4分之1，引發綠營要求替蘇偉碩背書的國民黨也應負責。對此，國民黨主席江啟臣20日強調，重點不在蘇醫師說了什麼，而是蔡政府作為擁有權力的政府，她對人民做了什麼？更痛批民進黨法辦的不是蘇醫師，而是法辦台灣的民主、言論自由。

蘇偉碩日前稱萊克多巴胺「比搖頭丸毒250倍」，遭食藥署依散布不實訊息告發後，昨在臉書發文再提《萊豬就是毒豬》的10個科學證據，原先提及2017年某國際學術論文寫到「萊克多巴胺對小鼠的TAAR1功能活性（毒性）EC50，是搖頭丸MDMA的250倍」不過，蘇偉說補充說明，經過食藥署委託專家重新回顧論文，發現該論文誤植原始文獻數據，所以萊克多巴胺對小鼠的TAAR1的功能活性（毒性）EC50，應該是搖頭丸MDMA的4分之1。

蘇偉碩遭食藥署告發後，包括國民黨團、民眾黨團上週大動作召開記者會力挺，要求蔡政府停止查水表，如今蘇偉碩改口引用論文的數據誤植，引發綠營要求聲援蘇偉碩的國民黨也應負責。對此，江啟臣強調，「重點不在蘇醫師說了什麼，而是蔡政府作為擁有權力的政府，她對人民做了什麼？」

江啟臣批評，顯然民進黨還搞不清楚為什麼民眾反對政府透過司法方式沒收人民的言論自由，因為民進黨法辦的不是蘇醫師，查水表的也不是只有蘇醫師，民進黨是在查人民的水表，法辦台灣的民主、言論自由。

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