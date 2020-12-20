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回顧2020年台灣豬5大事件！萊豬準備要來了、成功脫離口蹄疫疫區

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▲▼豬。（圖／資料照）

▲《ETtoday新聞雲》特別整理今年關於台灣豬你不能不知道的五大事件。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

2020年再11天就過去，這整年因新冠肺炎疫情，衝擊各產業和所有人生活型態，雖台灣養豬產業看似和疫情無關連，但年初開始因國際航班大減，等同於直接將非洲豬瘟防堵在外。接著6月農委會公告台灣正式成為口蹄疫非疫區，8月政府宣布明年元旦起開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）美豬，至今正、反意見仍持續發燒。《ETtoday新聞雲》特別整理出今年關於台灣豬你不能不知道的五大事件。

一、 非洲豬瘟

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自前年（107年）8月大陸爆發非洲豬瘟疫情後，農委會即成立行政院中央災害應變中心，以執行邊境旅客、貨物、快遞及郵包檢疫等諸多措施，甚至對於網購平台販售境外違規檢疫物的風險，也透過修法圍堵，就是要將病毒阻絕在外。

根據應變中心資料，今年因新冠肺炎疫情，許多國家航班不得入境，讓旅客違規攜帶各種豬肉製品件數大幅減少，以1月來看，首次被罰20萬的有65件，2月馬上降至9件、3月2件，4、5和6月1件都沒，直到7月1件、8月3件、9和10月4件，11月3件，12月截至目前數據有2件。

▲▼非洲豬瘟,豬瘟,桃園機場,機場。（圖／記者曾俊豪攝）

▲今年因新冠肺炎疫情，旅客違規攜帶各種豬肉製品件數大幅減少。（圖／記者曾俊豪攝）

二、 口蹄疫拔針非疫區

6月16日晚間農委會主委陳吉仲在臉書公告，經24年努力，世界動物衛生組織（OIE）大會正式通過，認可台灣為「不施打疫苗口蹄疫非疫區」，「從此刻起，台灣正式成為口蹄疫非疫區，我國的養豬產業再升級」。往後台灣豬肉終於可再次外銷。在守住非洲豬瘟的同時，台灣的動物防疫又再次在國際上抬頭挺胸、揚眉吐氣。

1997年台灣口蹄疫爆發，當時台灣有2萬5千多戶養豬戶，養豬數1千多萬，如今只剩下7200戶，養豬數5百多萬；造成養豬產業上中下游的影響及無法出口，每年損失約1700億元。陳吉仲說，因此口蹄疫疫區除名是最重大的政策之一，去年7月1日，口蹄疫拔針正式成功，今年用最快的速度向OIE申請從疫區除名，終獲通過。

▲農委會表示，將自110年起展開各項百億養豬基金工作，包括保障豬農收益穩定產銷等。（圖／記者李毓康攝）

三、萊豬要來了

蔡政府8月28日宣布，明年一月起開放含有萊克多巴胺美豬（萊豬）進口，中央部會不久各自表態，內政部長徐國勇說警察不吃萊豬、國防部長嚴德發說軍人不吃萊豬、退輔會主委馮世寬說榮民不吃萊豬、教育部部長潘文忠說學生不吃萊豬，體育署長張少熙說選手不吃萊豬，讓國民黨立委質疑這些部會是不是都反美？連地方政府要捍衛人民健康訂定自治條例，要求萊劑零檢出，中央也說不行是違法，批根本雙標、獨裁。

消基會發起拒吃萊克多巴胺連署，民團11月22日號召人民上街反萊豬。陳吉仲隔天舉例，日本最重視食品安全，2005年開放萊豬，日本人現在每年吃到美豬超過2公斤以上，比國內吃到美豬0.49公斤還高，並說可看日本過去15年有無發生萊豬使用食品安全，強調「只要在安全容許量下就是安全」。

▲▼大陸,超市,豬肉。（圖／CFP）

▲陳吉仲說，全世界沒有一個國家是在標萊克多巴胺，全部都以標示產地來源國為主。（圖／CFP）

四、百億養豬基金

萊豬要到台灣，政策一宣布讓不少豬農跳腳，陳吉仲喊出祭出百億基金護豬農，和中央畜產會董事長林聰賢，邀請中華民國養豬協會和各地協會到舉辦座談，逐一說明已規劃8大方向，分4年進行。 最後不只百億，農委會表示，已研提為期4年(110-113年)之「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」提送行政院審議，整體經費達130億元。

農委會說明，將自110年起展開各項工作，包括保障豬農收益穩定產銷、豬隻死亡強制納保增加保費補助、策略性擴大出口拓銷臺灣豬、推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級、輔導養豬場現代化轉型升級、提升進口肉品萊劑查檢量能與產地標示查核、鼓勵業者標示並使用國產畜產品、多元整合行銷養豬產業8大項目。

▲▼左為衛福部統一印製；右為須向農委會申請才能獲得的台灣豬認證標章。（圖／經濟部官網、農委會翻攝）

▲左為衛福部統一印製；右為須向農委會申請才能獲得的台灣豬認證標章。（圖／經濟部官網、農委會翻攝）

五、台灣豬標章

不少民眾憂心會吃到含有瘦肉精的美豬，陳吉仲強調，國內民眾或高危險群有疑慮，政府最重要的工作就是將市場、所有餐廳清楚標示，讓消費者多一個選擇，推出「台灣豬識別標章」，10月6日亮相以深綠色背景、金色的邊框，加上金色小豬以及深綠色台灣組合而成的圓形標誌。

12月1日農委會到摩斯漢堡創始店，頒出第一張台灣豬證明標章，陳吉仲表示，到時大家只要打開Google Maps就可看到。只是，中央畜產會和農委會都預估到年底前會有1.5萬家業者申請，至今離目標還有段差距外，衛福部推出的台灣豬標示和農委會極像，讓業者直喊會混淆，陳吉仲回應，以後只要看到圓形的就都是國產豬，三角形則是進口豬。衛福部表示，不會混淆，要用其他方法貼「本店全部使用台灣豬」也可以。

另外，這段期間媒體關心未來美豬進口後，是否除標產地，也可標萊劑，分頭進行讓市場做選擇？陳吉仲說，政府最重要的是把每個產品資訊公開透明，且符合遊戲規則，「全世界沒有一個國家是在標萊克多巴胺，全部都以標示產地來源國為主。」自願標示的是屬於「市場機制」。

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