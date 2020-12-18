防數位身分證洩個資　唐鳳傳授貼「不透明膠帶」輕鬆搞定

▲唐鳳與「呱吉」邱威傑錄製公視節目探討安全與隱私之間的數位界線。（圖／公視提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

內政部預告明年1月起先在新竹市小規模試辦「數位身分證」，結束後並於6、7月檢討資安防護、個資防護，確認是否須調整。針對民眾的資安疑慮，行政院數位政委唐鳳鼓勵民眾可善用不透明膠帶保護個人隱私，只要把條碼跟機讀碼這2欄位貼掉，證件資料就不會被感應到而遭讀取。

公視節目《公視主題之夜SHOW》18日晚間將播出紀錄片《老大哥永遠看著你》，節目中不僅探討高科技監視系統所帶來的影響，在映後論壇上，更以「赤裸的安全感」為題，邀請唐鳳及台北市議員「呱吉」邱威傑進行對談。

期間，兩人討論民眾相當關心的「數位身分證」，唐鳳鼓勵民眾可以善用「不透明膠帶」保護個人隱私，只要把條碼跟機讀碼這兩個欄位貼掉，證件資料就不會被感應到而遭讀取。唐鳳現場還大方秀出自己貼上不透明膠帶的健保卡，強調「不透明膠帶當然要多用！像電腦的前鏡頭如果沒有使用，就要貼起來。」結果被呱吉笑封為「不透明膠帶達人」。

呱吉則自曝早期為了製作影片，曾在辦公室裝設監視器錄下員工的一舉一動，直呼：「這是因為他們平常的互動有時候比拍片還要好笑！」

為了不錯過任何有梗的漏網鏡頭，呱吉坦承自己一開始覺得裝監視器的做法很完美，但後來考量到同仁會有心理負擔，因此改成隨身攜帶GoPro偷偷拍，結果還是引起了一些爭議，最後達成共識，除非事先有溝通過，不然不會再直接進行拍攝，「我不是說完全不拍了，但是現在都會先問一下」。

對此，唐鳳也對呱吉處理方式的改變表達肯定，認為這正是符合《個資法》的告知同意原則。

呱吉也反問唐鳳「網路盛傳唐鳳會用腦波監控人民，請問是用什麼科技辦到的？」唐鳳笑回，其實就是運用一個叫做搜尋引擎的技術，大約每半小時就上去找一下有沒有提到自己名字的貼文，「當然我只能找到有公開的，如果發現是自己可以有具體貢獻的地方，才會去留言」。

另外，呱吉認為台灣多數人民都有隱私權很重要的概念，但也透露自己蠻常接到選民以安全為由，請託在住宅附近增設攝影機，「如果人們可以容忍監控帶來一些隱私權上的侵害，當中的關鍵就是願意信任背後觀看監視影像的使用者。」

唐鳳聽聞後透露，在下一個會期將送交組織草案到立法院，希望比照歐盟的規格，制定出一個專責獨立機關，處理相關個資使用不當或是侵害等問題。

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