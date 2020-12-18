罷免王浩宇倒數1個月　總部推宣傳片催票「找回一個沒有宇的中壢」

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇面臨罷免危機，發起罷免案的「罷王總部」於16日推出宣傳影片「找回一個沒有宇的中壢」，呼籲所有中壢人別再被社群媒體給束縛，不要任由一位造謠的議員帶風向製造事端，盼大家1月16日站出來，「為中壢做對的事，罷免王浩宇！」

距離罷免投票僅剩1個月，罷王總部執行長邱仁德表示，總部在第三階段投票前，會有一連串的宣傳活動，不管是空軍或是陸軍，都已經規劃好要開始執行，20日週日將舉辦的罷王貪食蛇遊行活動，一起向外界展現我們罷王的力量。

邱仁德說，這部宣傳片的上架就代表著我們總攻的開始，號角已經響起，我們會展現出罷王的決心和毅力，直到代表錯誤價值的議員被罷免為止。

罷免王浩宇行動發起人唐平榮表示，這部宣傳片主要是想喚醒我們中壢人，不要再被社群媒體給束縛了，放任一個慣性造謠的議員隨意帶風向製造事端，呼籲中壢的民眾明年1月16日站出來為中壢做對的事。唐榮平也幽默表示，「一直以來我都很喜歡晴天，但1月16日卻超期待『下宇』」。

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，王浩宇成為「報復性罷免」對象，而中選會日前宣布王浩宇罷免案二階段連署通過，罷免投票就在明年1月16日，若罷免案成功則不補選遞補。

▲罷王總部推出罷免王浩宇宣傳片，找回一個沒有宇的中壢。（圖／罷王總部提供）