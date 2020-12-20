侯友宜前進女校體驗實習家庭課　小露廚藝自爆「在家都負責洗碗」

▲侯友宜前進金陵女中與同學們體驗實習家庭課程。（圖／新北市政府提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

新北市長侯友宜在耶誕節前夕參加金陵女中的「實習家庭課程」，除了準備新北歡樂耶誕城紀念品與學生們玩交換禮物，平時不常下廚的他也特別小露一手料理耶誕晚餐，他笑說，自己煮飯功夫沒有太好，在家主要負責洗碗，也不忘強調「家事從來不是只有女生的事」，而是要團隊合作一起做好。

新北市政府新聞局19日釋出最新一集節目「侯Sir返校日」，與金陵女中的學生一起準備耶誕晚餐、交換禮物。侯友宜透露，3個女兒高中都就讀女校，因此他不是第一次進入女校，不過倒是第一次聽聞有「實習家庭課」。

金陵女中表示，所謂的「實習家庭課」，就是由透過4天3夜的家庭同居生活，學習料理三餐、財務管理和團隊合作等生活自立的必要能力，在第三天的晚餐邀請市長來驗收課程所學。

侯友宜也在影片中小露一手，與主持人林鑛一同準備了「友誼蔥花蛋」及「鮮蔬炒新北平溪山藥」，和同學們共享豐盛的耶誕氛圍大餐。

用餐後，金陵女中的同學詢問市長在家都做哪些家事，侯友宜說，因為自己煮飯的功夫沒有太太好，所以都負責洗碗，他也強調，「家事從來不是只有女生的事」，很多人認為做家事是在「幫」太太或母親的「忙」，但是身為家庭的成員就要團隊合作，大家都要一起積極地把事情做好。

新聞局長蔣志薇表示，透過「侯Sir返校日」系列影音讓民眾能了解各高中職特色社團及課程，也透過市長和年輕學子的第一手接觸，讓市府團隊聆聽到師生的真實心聲。

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