美國務院宣布「關閉2間駐俄領事館」　聯邦政府3天後遭駭客入侵

▲美國國務院宣布關閉2間駐俄領事館。圖為美國駐聖彼得堡領事館，已於2017年被關閉。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國國務院12月10日通知國會，將永久關閉俄羅斯遠東地區海參威（Vladivostok）領事館，暫停營運凱薩琳堡（Yekaterinburg）領事館。此文件當時並未獲得太多關注，但政府官員與媒體3天後就披露，疑似俄國駭客大規模入侵聯邦政府網路與系統的消息，引爆網路安全嚴重擔憂。

國務院在通知中提到，莫斯科當局2017年起針對境內美國外交官人數設置上限，美國大使團此後持續面臨職員人數限制的挑戰，也與俄方陷入外交簽證僵局；如今關閉2間使館，就是為了回應上述情況。

據悉，海參威與凱薩琳堡領事館一共有10名美國外交官與33名當地職員。該通知沒有交待確切關閉時間，僅說美籍人員將被調派至駐莫斯科大使館，俄籍員工則被解雇。國務院估計，關閉海參威領館，每年能夠節省320萬美元（大約新台幣9000萬元）。

《美聯社》取得文件副本，並在報導中指出，若上述行動確實執行，美國未來唯一的駐俄外交機構只剩下莫斯科大使館。這將使得美國旅客在廣大遠東地區缺乏代表，非常不便；若該地區俄羅斯民眾想要申請簽證前往美國，也必須遠赴莫斯科才可辦理。

一名前俄羅斯間諜2018年在英國遭到毒殺，美國因此下令關閉俄國駐西雅圖領事館，莫斯科稍後也關閉美國駐聖彼德堡領事館。美國駐海參威領事館3月因疫情暫時關閉，職員目前已經開始移除敏感設備、文件與其他物品。

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