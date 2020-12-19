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美國太空軍成員定名「守護者」！　彭斯出席1周年活動正式宣布

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▲美國副總統彭斯出席太空軍成立1周年活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國副總統彭斯出席太空軍成立1周年活動，宣布太空軍成員定名「守護者」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國去年12月成立太空軍（USSF），應對衛星遭遇威脅，進而影響軍事與商業活動的擔憂與可能性。副總統彭斯（Mike Pence）於18日出席成軍1周年慶祝活動時說，「我很榮幸能夠代表美國總統宣布，從今以後，美國太空軍的服役男女將被稱為『守護者』（guardians）」。但是，總統川普卻沒有現身會場。

根據CNN、《衛報》報導，彭斯表示，太空軍自從創立以來日益壯大。他讚揚太空作戰部長雷蒙德上將（Gen. Jay Raymond）的領導貢獻，也透露現正駐紮國際太空站的霍普金斯上校（Col. Mike Hopkins）當天稍早已從空軍被調到太空部隊。

川普被彭斯形容為「美國太空軍的創始人」且非常熱衷此事，卻沒有出席活動，支持自己的代表性政策。他將於明年1月20日卸任，也使得太空軍的未來充滿不確定性。《美聯社》指出，「總統當選人拜登尚未透露下屆政府的太空軍計畫」。

美國太空軍17日在推特上表示，本次命名過程長達1年，「守護者在太空任務中具有悠久歷史，可以追溯到美國空軍太空司令部（AFSPC）1983年的指揮座右銘，『高邊疆的守護者』（Guardians of the High Frontier）。這個名字把我們的自豪遺產與文化，以及我們全天候執行的重要任務連結起來，也就是保護美國與其盟友的人民與利益」。

此消息一出，在社群媒體上引發熱烈討論。網站Military.com指出，「太空迷與軍隊成員很快地指出，守護者這個名字讓人想起漫威（Marvel）的《星際異攻隊》（Guardians of the Galaxy）系列電影」。
 

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