賀錦麗下週「公開接種」新冠疫苗　96歲前總統卡特也要施打

▲賀錦麗下週將公開接種新冠疫苗 。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

拜登過渡政府團隊透露，副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）將於下週公開接種新冠疫苗，但尚不確定確切時間與相關細節，也未敲定是否與拜登一起接受施打。此外，高齡96歲的前總統卡特（Jimmy Carter）也於17日表態將要接種。

隨著美國展開疫苗施打，政壇與軍方等各界重要人物紛紛表態支持，希望藉此建立公眾信任感，消除對於疫苗的猶豫或疑慮。美國總統當選人拜登預計下週施打，並向CNN主播塔珀（Jake Tapper）透露，他「非常樂意」這麼做。如今，副手賀錦麗也跟上腳步。

賀錦麗本週接受ABC採訪，談到有色人種社區對於疫苗往往有著更強烈的不信任感。她強調，針對這些族群建立信心非常重要，「坦白說，這件事關乎傾聽人民心聲……關乎記住歷史，以及為何人們會這麼覺得。這也提醒了我們，這款疫苗只關乎一件事情，那就是拯救生命」。

▲美國前總統卡特（Jimmy Carter）高齡96歲。（圖／達志影像／美聯社）



基金會「卡特中心」（The Carter Center）於17日宣布，前總統卡特與醫師諮詢過後，「期待在能夠獲得新冠疫苗時」接受施打。

此前，前總統歐巴馬、小布希與柯林頓都表示將公開接種疫苗，證明其安全性。副總統彭斯（Mike Pence）夫婦、醫務總監亞當斯（Jerome Adams）也計畫18日在公共場合施打。

代理國防部長米勒（Christopher Miller）14日在沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）接種。海軍作戰部部長吉爾迪（Michael Martin Gilday）15日鼓勵水手施打，並稱自己計畫「很快」也會這麼做。

一名白宮官員本週稍早向CNN表示，川普在白宮醫療團隊建議之前，不會接種疫苗。他13日在推特上寫道，「我沒有安排接種疫苗的計畫，但很期待在適合的時間這麼做，謝謝你們」。

彭斯18日「公開接種」新冠疫苗！ 拜登料最快下週施打

聽Podcast掌握美選及國際局勢

破盤價！媚格德莉MIGRATORY「100%羽絨暖冬被」