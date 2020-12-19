捕捉愛因斯坦環！宇宙深處「半熔金戒」絕美曝光

▲哈伯太空望遠鏡完美記錄下天爐座（Fornax）愛因斯坦環「GAL-CLUS-022058s」。（圖／NASA官網）



實習記者陳妙津／綜合報導

著名物理學家愛因斯坦曾以廣義相對論提出天文觀測現象「愛因斯坦環」（Einstein ring），這個特殊現象假說被證實後，有許多科學家投入相關研究。美國太空總署（NASA）今日便發佈一張愛因斯坦環的觀測照片，滿布星光的畫面中出現巨型環狀物，發出微微光暈宛如「半熔金戒」，壯觀華麗。

NASA指出，這張圖片由哈伯太空望遠鏡所捕捉，完美記錄下天爐座（Fornax）愛因斯坦環「GAL-CLUS-022058s」的華麗型態，它距離地球十分遙遠，是人類迄今在可觀測宇宙中發現最大、最完整的愛因斯坦環之一，被專門研究的科學家稱之為「熔戒」（Molten Ring），以代表它的外型和主宿星體。

愛因斯坦環（Einstein ring）是廣義相對論中預測的一種天文觀測現象，當遠處光源發出的光線中途路經重力場，例如一處星團時，光會受重力影響而遵循曲率被「拉扯彎曲」，也就是為重力透鏡效應，根據尺度與效果的不同，重力透鏡效應又可分為強重力透鏡效應和弱重力透鏡效應。

從這張圖可見，發出光源的星系與星團中央幾乎完全對準，也因此形成一個巨大完美的環形，來自其他星系的重力則會讓環形結構再次受到改變。透過觀測愛因斯坦環的形狀與其他特徵，有助科學家驗證多項假說，例如研究作為「中間透鏡」的重力場之性質，以及重建光源源頭細節。

不過像這樣的現象可遇不可求，通常都這些星系都太過遙遠或微弱，科學家必須借助特殊望遠鏡才能夠觀測。