他珍藏「A片＋情趣用品」被丟光！　怒告爸媽勝訴了…求償210萬

▲美國密西根州一名男子珍藏的A片與情趣用品被丟光，因此怒告父母，並且勝訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國密西根州的42歲男子大衛（David Werking）2016年離婚後，曾短暫搬回老家，與父母同住；隔年遷居印第安納州，請爸媽協助寄送個人物品，才發現數十箱珍藏的A片和情趣用品全被丟光，憤而將親生爸媽告上法院，並且勝訴。他計畫求償7.5萬美金（大約新台幣211萬元），但此數字目前尚未敲定。

Mlive、《紐約郵報》報導，大衛宣稱損失物品價值2.5萬美元（大約新台幣70萬），並向法院求償3倍金額，也就是7.5萬美金。律師格林加德（Miles Greengard）形容，這是一批「無法取代的物品與財產」，「考慮到蓄意破壞財產的行為，我們認為這是正當的」。

父母保羅（Paul）與貝絲（Beth）則宣稱，他們早就警告兒子，不准把那些東西搬回家，否則就會全部丟掉。

卡拉馬朱郡（Kalamazoo）法官馬洛尼（Paul Maloney）於10日裁定，父母有責任賠償兒子購買A片與情趣用品的損失，但尚未決定具體金額。他認為，保羅與貝絲的辯護「在事實與法律層面都是失敗的」，「被告反覆承認摧毀這些財產，對於破壞財產的行為也沒有提出異議」。

根據本周公布的法庭文件，保羅在電子郵件中寫道，「坦白說，大衛，我幫了你一個大忙，把那些東西都處理掉了」，卻收到兒子憤怒回覆，「你不需要拿走別人的東西，我想要全部拿回來」。此外，他與妻子曾將部分A片藏在保險箱，因為擔心這些「爛中之爛」的物品可能是非法的。

大衛與父母必須在明年2月中旬以前提交書面報告，概述損失內容與金額。保羅與貝絲的律師范德布羅克（Anne Marie VanderBroek）表示，她正努力確認物品價值，拒絕評論此案。

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