《紐時》狂讚台灣是「世界上最重要的地方」：影響力還會更大

▲《紐約時報》14日刊出社論大讚「台灣是世界上最重要的地方」。（圖／記者周宸亘攝）



記者吳美依／編譯

《紐約時報》14日刊登社論「一分錢一分貨：台灣是世界上最重要的地方」指出，台灣是一個僅有2300萬人口的小島，卻因為台積電（TSMC）在晶片半導體市場表現卓越，成為全球科技競爭霸主與美中「新冷戰」焦點，在兩大經濟體的貿易戰、科技戰之間扮演重要角色，且影響力可能持續成長。

摩根士丹利（Morgan Stanley）首席全球策略師夏爾瑪（Ruchir Sharma）投書《紐時》指出，台灣擁有高超技術，能夠製造出更薄、更快、更強大的晶片半導體，對於即將到來的5G、人工智慧（AI）與物聯網（Internet of Things）等科技革命至關重要。

夏爾瑪說，任何想要主宰未來數位時代的國家，都必須從南韓或台灣購買晶片，但後者在技術與市場力量方面都更具優勢。南韓的三星、現代等大型企業透過自有品牌出口消費產品，台灣則培養較小規模企業，替外國品牌製造零件或組裝成品，這種彈性與靈活度能夠充分解釋其優勢與成功。

▲台積電的尖端技術，使得台灣重要性與日俱增。（圖／達志影像／美聯社）



夏爾瑪指出，台灣一開始借鏡西方國家技術，電子業早在1970年代就取代紡織業，成為國內主要製造業；政府也受到矽谷啟發，於1980年代創立第一個科學園區，提供學術環境、海外歸國紅利獎金等優惠，結合國外經驗與本地年輕人才，打造創業搖籃。

台灣科技產業一直設法維持全球重要供應商的科技領先地位，從桌上型電腦、軟體到行動網路時代，不論經歷哪一階段的科技革命，都能夠快速重組應對。許多企業如今也成為電腦晶片、各種智慧手機鏡頭與顯示器的主要零件供應商，重要角色不可或缺。

夏爾瑪舉例，張忠謀（Morris Chang）畢業於麻省理工學院，也是德州儀器（Texas Instruments）資深員工，肩負建立半導體產業的重任，在審視台灣的優勢與弱點後，拒絕與英特爾（Intel）正面交鋒，而是建造全球第一間晶圓代工廠「台積電」，如今成為全球2/3晶圓代工產品的製造商。

▲許多科技分析師認為，台灣將因獨步全球的代工商業模式，獲得明顯優勢。（圖／CFP）

夏爾瑪說明，雖然晶圓代工在全球晶片市場只佔4300億美元市值，但最重要的先進晶片都來自於此。他也以富士康（Foxconn Technology）為例，該廠目前在國際舞台上的知名度較低，但2010年代已經成為全球40％電子消費品的組裝工廠，在亞洲、歐洲與拉丁美洲都有設點。

許多科技分析師認為，台灣將因獨步全球的代工商業模式，獲得明顯優勢。因為大多數科技企業偏好單純的代工廠，免去晶片設計與設備製造的激烈競爭；這就是蘋果把iPhone晶片業務從三星轉交給台積電，以及英特爾預計把最先進晶片生產外包給台積電的主要原因。

夏爾瑪指出，台灣在共產黨的巨大陰影之下，發展蓬勃民主，成功激起華府的同情與支持；如今，其成功經濟模式將帶來一項副產品，也就是成為全球技術供應鏈的關鍵一環。台灣將因此獲得更多地緣政治考量的經濟籌碼，且份量將隨著全球科技霸主的激烈爭奪，與日俱增。

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