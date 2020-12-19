她遭奧客「怒潑飲料」全身濕透痛哭！　幾天後收到4.7萬小費

▲美國喬治亞州一名速食店店員遭奧客「潑飲料」洩憤，竟收到熱心網友集資籌措的1700元美金小費。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／編譯

美國亞特蘭大的速食店店員布里安娜（Bryanna）懷胎6個月，某天在得來速窗口服務時，被一名男性顧客「砸杯」洩憤，只因飲料沒有去冰。她全身溼透，忍不住哭泣，收拾心情後繼續工作，幾天後竟收到1700元美金（大約新台幣4.7萬元）的小費。

網友費羅莎（Feroza Syed）當時正在後方排隊等待，目睹奧客的冒犯行徑，非常打抱不平，立刻給了布里安娜20元美金（大約新台幣563元）小費，並且提議報警。她事後也在臉書上分享此事，發起「小費募資」活動，希望一起集氣、鼓勵女店員，立刻獲得廣大迴響，湧入源源不絕的贊助。

費羅莎非常想要當面送出「驚喜」，因此透過速食店經理提供住址與聯繫方式。布里安娜抵達現場後，竟收到一個信封，裡頭裝著1700元美金的小費，「我什麼事情也做不了，只能一直哭。我從沒料到會發生這樣的事情」。她說，費羅莎的出現「簡直就是上天的祝福，原來這個世界上還是有一些好人」。

A few weeks ago, something happened in front of me. Someone mistreated another person and I was horrified how someone... 由 Feroza Syed 發佈於 2020年12月18日 星期五

費羅莎接受CNN採訪時表示，許多網友或曾在服務業任職的民眾都非常感同身受，希望透過5元、10元的小額贊助表達支持，讓布里安娜「面露笑容，告訴她並非所有人都如此可怕」，眾人力量累積成一大筆錢。她自認沒有做出任何特別的事情，「我只是看到有人遭遇不當對待，而我不喜歡這種事情」。

費羅莎說，如果發現有人遭到不當對待甚至傷害，「做出正確的事情，能夠激勵他人仿效……只需要一個人，就能改變整個故事」。她指出，食衣住行等行業的工作者在疫情期間仍持續提供服務，值得受到感謝與尊重，「任何人都可以做到我做的事情」。

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