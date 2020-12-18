台灣入選《經濟學人》年度「最進步國家」！　3大成就驚艷國際

▲《經濟學人》評論2020年度表現最進步國家，台灣被列為候選國之一。（圖／記者周宸亘攝）



文／中央社記者戴雅真倫敦18日專電

《經濟學人》評論2020年度表現最進步國家，台灣在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）防疫表現優異，不僅病故人數僅7例，經濟甚至逆勢成長，成就令人印象深刻而被列為候選國之一。

文中提到，2020年受疫情影響，經濟萎縮成為新常態，絕大多數國家都在低谷中掙扎，這次的候選國當中，許多也差點落入這種困境。

文中表示，台灣在這次疫情僅有7例病故，經濟成長表現遠優於他國。先不論台灣究竟是「最進步國家」還是「最進步實質自治體」，台灣都在沒有關閉學校、商店或餐廳，更別說是全面封城的情況下，就把病毒隔絕在外。

▲蔡英文就職演說。（圖／ETtoday攝影中心攝）

文中指出，台灣經濟成長表現在2020年更是鳳毛麟角；台灣也同時展現勇氣，在面對北京一再威脅時從不退縮。

文中表示，中國時常宣稱台灣必須回歸祖國，派遣軍艦、軍機侵台的距離越來越近、頻率越來越高。然而，在今年1月總統大選時，台灣選民拒絕了另一名親中候選人，讓總統蔡英文連任。蔡英文政府不僅庇護香港民權人士，台灣也令人認知中華文化與自由民主可兼容並蓄。

其他和台灣同列為候選的國家包括同樣防疫有成的紐西蘭。紐西蘭僅25例病故，且生活已大致回復常態。玻利維亞則是在經歷暴力示威抗議，不讓充滿賄選爭議的前總統莫拉萊斯（Evo Morales）連任，並於今年10月和平選出新總統而列為候選國。

美國的防疫效率和英國、義大利及西班牙都處於墊底，但美國因為研發疫苗的「神速行動」（Operation Warp Speed），並在11月大選讓川普（Donald Trump）無法連任，阻止了民粹主義蔓延，因此列為候選。

▲馬拉威總統查克維拉（Lazarus Chakwera）的支持者歡慶他勝選。（圖／達志影像／美聯社）

《經濟學人》最終把最進步國家名號頒給馬拉威。

《經濟學人》評論馬拉威如今的進步，必須回溯至2012年。當年馬拉威總統穆薩里卡（Bingu wa Mutharika）病逝，但他的死訊被隱瞞，遺體甚至被運回南非接受「醫療協助」，只是為了爭取時間讓他的弟弟彼得接任。

彼得當年雖然沒能成功掌權，卻在2年後當選總統，並在2019年爭取連任。選票作假及賄選的醜聞滿天飛。馬拉威人民展開大型示威，抗議這場「修正液選舉」（許多選票上出現修正液塗改痕跡）。

經過長期調查與蒐證，2020年2月憲法法庭宣布取消總統選舉結果，重新舉行選舉，並於今年6月經過公平選舉產生新總統查克維拉（Lazarus Chakwera）。馬拉威雖然貧窮但捍衛民主而被選為年度最進步國家。

《紐時》狂讚台灣是「世界上最重要的地方」：影響力還會更大

聽Podcast掌握美選及國際局勢

破盤價！媚格德莉MIGRATORY「100%羽絨暖冬被」