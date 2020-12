他偷160萬超跑！反遭車主「武士刀追殺」　空手奪刃差點沒命

▲英國3名竊賊闖入民宅想偷走一輛奧迪超跑(Supercar),其中一人卻被武士刀劃傷,差點喪命。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)



記者吳美依/編譯

英國西約克郡3名竊賊闖入民宅犯案,要求受害者交出價值4.2萬英鎊(大約新台幣160萬元)的奧迪超跑鑰匙。沒想到,屋主太太米莉亞姆(Miriam Carrington)見狀,立刻拿出家中收藏的武士刀,「追殺」歹徒。其中一名嫌犯「空手奪白刃」,雙手都被劃傷,差點失血過多致死。

根據《每日郵報》,此案發生於今年10月。52歲丈夫馬丁(Martin)凌晨被奇怪聲響吵醒後,立刻發現不對勁,要求太太躲進浴室,撥打999報警。但是,米莉亞姆通報後,卻來到臥室,把懸掛牆上的3英尺(大約90公分)武士刀取下,一邊揮舞,一邊瘋狂追著竊賊,試圖拖延時間。

22歲竊賊雷漢(Rehan Malik)想要趁機奪走武士刀,未料米莉亞姆嚇得立刻往回抽,他的雙手因此慘遭劃傷,當場鮮血如注。

3名歹徒稍晚抓到機會,立刻駕車逃逸,前往30英里(大約48公里)以外的巴恩斯利(Barnsley)醫院急救,不久後就在附近被捕。該院護士表示,如果雷漢當時沒有立即接受治療,可能失血過多而死。

Woman armed herself with her husband's samurai sword to confront masked burglars trying to steal their £42k Audi supercar - and almost killed one of them when he grabbed the razor-sharp blade

via https://t.co/4mObufauA5 https://t.co/EP81VvIzqf