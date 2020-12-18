他偷160萬超跑！反遭車主「武士刀追殺」　空手奪刃差點沒命

▲英國3名竊賊闖入民宅想偷走一輛奧迪超跑（Supercar），其中一人卻被武士刀劃傷，差點喪命。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／編譯

英國西約克郡3名竊賊闖入民宅犯案，要求受害者交出價值4.2萬英鎊（大約新台幣160萬元）的奧迪超跑鑰匙。沒想到，屋主太太米莉亞姆（Miriam Carrington）見狀，立刻拿出家中收藏的武士刀，「追殺」歹徒。其中一名嫌犯「空手奪白刃」，雙手都被劃傷，差點失血過多致死。

根據《每日郵報》，此案發生於今年10月。52歲丈夫馬丁（Martin）凌晨被奇怪聲響吵醒後，立刻發現不對勁，要求太太躲進浴室，撥打999報警。但是，米莉亞姆通報後，卻來到臥室，把懸掛牆上的3英尺（大約90公分）武士刀取下，一邊揮舞，一邊瘋狂追著竊賊，試圖拖延時間。

22歲竊賊雷漢（Rehan Malik）想要趁機奪走武士刀，未料米莉亞姆嚇得立刻往回抽，他的雙手因此慘遭劃傷，當場鮮血如注。

3名歹徒稍晚抓到機會，立刻駕車逃逸，前往30英里（大約48公里）以外的巴恩斯利（Barnsley）醫院急救，不久後就在附近被捕。該院護士表示，如果雷漢當時沒有立即接受治療，可能失血過多而死。

Woman armed herself with her husband's samurai sword to confront masked burglars trying to steal their £42k Audi supercar - and almost killed one of them when he grabbed the razor-sharp blade

via https://t.co/4mObufauA5 https://t.co/EP81VvIzqf — ann case (@anncase23695006) December 17, 2020

馬丁與米莉亞姆對於日本文化很有興趣，10年前以80英鎊（大約新台幣3000元）的價格，在網路上購買這把武士刀，放在家中當成裝飾與擺設，從未實際使用。米莉亞姆說，「我真的非常害怕，沒想到這把武士刀如此鋒利，也不知道那個白癡會去搶它……我想我只是進入瘋狂模式」。

法官羅斯（Jonathan Rose）認為，米莉亞姆用刀屬於自衛行為，得以豁免造成他人身體傷害的責任；但嫌犯因為竊盜而導致雙手受傷，甚至差點喪命，「只能怪自己」。

雷漢受傷住院5天，雙手神經嚴重受損，認罪後被判處3年8個月有期徒刑。他的辯護律師可汗（Shufqat Khan）表示，「他現在雙手都失去知覺，可能永遠無法復原」。

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