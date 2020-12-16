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江啟臣痛批：民進黨操作預算提案　把國家政策當政治攻防

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▲國民黨主席江啟臣主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國防預算近日成為政壇議題，國民黨主席江啟臣16日在中常會上表示，民進黨在上週刻意操作預算提案，將在野監督的工作，當成政治攻防的攻擊目標，不但缺乏執政高度，更把國家政策當成政治攻防，令人失望。

國民黨立委日前提案刪除、凍結國防外交預算，連民進黨立委都連署同意。總統蔡英文日前回應，行使職權時要顧及台灣安全與防衛的需求，她很擔心大幅度刪除這些關鍵防衛力量的投資，會造成國際間對台灣產生誤解，台灣沒有自我防衛決心。

對於國防預算爭議，江啟臣16日下午在國民黨中常會表示，監督執政是在野黨的天職，預算審查更是在野黨了解施政進度，看緊人民荷包，確保政策方向的重要工作；民進黨在上星期刻意操作預算提案，將在野監督的工作，當成政治攻防的攻擊目標，不但缺乏執政高度，更把國家政策當成政治攻防，令人失望。

江啟臣指出，蔡英文呼籲不分黨派的立委支持國防外交預算，他要提醒蔡英文，一邊放任民進黨用臉書圖文攻擊在野黨，一方面又要訴諸團結，不只是自我打臉，也顯示蔡英文對於立法院議事審查程序的不熟悉，對於立委提案的不了解。

江啟臣說，國防外交本來就是總統職權，如果蔡英文真要協助行政單位說明這些政策的重要性，應該正面回應在野黨提出國情報告的提案，正式到國會說明整體的國防與外交政策包括國家利益，而非只是透過社群平台發聲。

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