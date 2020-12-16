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過半民眾滿意蔡英文、陳時中奪10部會之冠　民進黨：行動改變台灣

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▲▼立法院2/25三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，蔡英文總統隨即在傍晚於總統府內簽署該項條例。席間並將簽署用筆贈與衛福部長陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔡英文、陳時中。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／綜合報導

最新民調顯示，台灣防疫有成，總統蔡英文滿意度54.6%，較2年前成長近3倍，衛福部長陳時中儘管深陷美豬進口爭議，滿意度仍高達74.3%，為政府部會首長之冠。對此，民進黨表示，感謝人民的肯定，民進黨會不忘人民所託，用行動改變台灣。

遠見雜誌16日公布最新民調，以蔡英文民調來說，2018年12月，蔡英文上任2年滿意度僅19%，2020年12月則有54.6%，滿意度成長近3倍，甚至超越2016年8月上任百日的44.4%，形成少見的第二任期滿意度較第一任期還高的現象；相對的，民眾對蔡英文的不滿意度，從2018年12月時的高峰70.7%，下降為36.1%，足足大幅減少34.6個百分點。

行政院長蘇貞昌的滿意度為44.3%，相較於2018年12月調查時任行政院長賴清德32.5％，多了11.8個百分點，也比2016年8月林全剛上任百日時的滿意度39.2%多出5.1個百分點。不過，蘇貞昌最新滿意度勝過前兩任行政院長，仍有45.1%民眾不滿意，另有10.6%民眾不知或未答。

該民調也公布蘇內閣10位部會首長的民調，被視為防疫功臣的衛福部長陳時中，以高達74.3%的滿意度奪冠，交通部長林佳龍以52.4%滿意度位居第二，其餘8位滿意度均在45%以下，第三名至第十名依序是國防部長嚴德發、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、教育部長潘文忠、陸委會主委陳明通、勞動部長許銘春，以及內政部長徐國勇。

對於民調結果，民進黨16日表示，有54.6%的民眾肯定蔡英文的整體執政表現，不僅如此，在各部會首長中，陳時中也獲得74.3%的滿意度，台灣今年防疫有成，經濟也逆勢成長，感謝台灣人民對民進黨執政團隊的肯定。

民進黨指出，2020年即將結束，回顧這一年，當全世界面臨嚴峻的疫情考驗，台灣卻能正常生活，經濟逆勢成長，不只是因為執政團隊不眠不休的往前衝，也要歸功全台灣人團結一致的努力；民調僅是參考，更重要的是政府要繼續努力做事，人民都會看在眼裡、記在心裡，民進黨會不忘人民所託，用行動改變台灣。

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關鍵字：

蔡英文陳時中民進黨民調

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