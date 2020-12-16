遠見民調／蔡英文滿意度54.6%！2年成長3倍　蘇貞昌負評多於正評

▲蔡英文、蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／綜合報導

根據最新民調，台灣防疫有成，連帶使總統蔡英文和行政院長蘇貞昌滿意度水漲船高，蔡英文滿意度2年成長近3倍來到54.6%，不滿意度36.1%，9.6%民眾則表示不知道或未答。而蘇貞昌儘管滿意度勝過前兩任行政院長，但不滿意度高於滿意度。

遠見雜誌16日公布最新民調，以蔡英文民調來說，2018年12月，蔡英文上任2年滿意度僅19%，2020年12月則有54.6%，滿意度成長近3倍，甚至超越2016年8月上任百日的44.4%，形成少見的第二任期滿意度較第一任期還高的現象；相對的，民眾對蔡英文的不滿意度，從2018年12月時的高峰70.7%，下降為36.1%，足足大幅減少34.6個百分點。

蘇貞昌的滿意度為44.3%，相較於2018年12月調查時任行政院長賴清德32.5％，多了11.8個百分點，也比2016年8月林全剛上任百日時的滿意度39.2%還多出5.1個百分點。不過，蘇貞昌最新滿意度勝過前兩任行政院長，但仍有45.1%民眾不滿意他，另有10.6%民眾不知或未答。

遠見民意研究調查針對台灣地區22縣市年滿20歲以上民眾，於2020年12月3日至7日期間，進行電腦輔助電話訪問，抽樣方法採等比例分層隨機抽樣，抽出電話門號後末二碼代以隨機亂數處理，樣本規模1032份，抽樣誤差以95%信賴度估計最大抽樣誤差為±3.05%。樣本加權方面，已對受訪民眾的性別、戶籍地、年齡、教育程度等項進行樣本代表性的統計檢定與加權處理。