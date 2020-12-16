蔡英文下令：全黨捍衛國防預算　不能拿台灣人安全開玩笑

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國防部力推「潛艦國造」，明年編列105.16億元預算，但是包括具急迫性裝備、飛彈車、高級教練機與F16A/B升級案等在內，都被國民黨立委凍結。對此，總統蔡英文16日在中常會上，非常嚴肅地向黨內同志呼籲，應捍衛國艦國造政策，以及國防預算；而黨務人士也證實，蔡英文認為，在對岸頻繁威脅下，國防戰力的建立非常關鍵，不能拿台灣人的安全開玩笑。

國民黨主席江啟臣與幾位藍營立委，提案凍結「潛艦國造」2000萬至50億元不等，引起外界討論；根據立院公報紀錄，藍營還凍結具急迫性裝備、飛彈車、高級教練機、F16A/B升級案等，9案共凍結約28億，刪減23.6億元。

對此，蔡英文下午在中常會上，主動提及「潛艦國造」，以及國防相關預算被在野黨凍結一事；她強調，國防自主是重大政策，民進黨團的立委們，應該要捍衛國艦國造政策。

蔡英文表示，她希望立委們在行使職權時，也要顧及台灣安全上的需求，其中特別是潛艦國造，這類已經延宕數十年，且歷經許多位總統的工作，如果被刪除防衛性投資，可能會造成國際上的誤解。

對此，黨務人士指出，蔡英文對於在野黨凍結和刪除國防預算一事態度非常嚴肅，並嚴正表示民進黨必須捍衛執政價值，尤其國防預算屬於國安重大議題，更要堅定捍衛。

黨務人士指出，尤其中國大陸在周邊威脅頻繁狀況下，這些攸關國防戰力的建立真的非常關鍵，更不能拿台灣人的安全開玩笑。