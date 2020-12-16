　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈智慧「反萊豬」絕食送醫　江啟臣批蔡英文傲慢令人失望

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼沈智慧絕食超過97小時，目前仍拒絕就醫。（圖／記者楊蕓攝）

▲沈智慧絕食超過97小時送醫急救。（圖／記者楊蕓攝）

記者徐政璿／台北報導

為反對萊豬進口，前國民黨立委沈智慧絕食進入第97小時，16日凌晨開始出現血壓不穩定狀況，救護人員上午10點35分到現場評估身體狀況後，沈智慧仍堅持至11點30分才由救護人員協助送往國泰醫院。國民黨主席江啟臣16日在中常會上聲援沈智慧，並痛批總統蔡英文迴避辯論的態度，傲慢至此，令人失望。

沈智慧從12月12日開始絕食，這段期間，已陸續有國民黨主席江啟臣、前總統馬英九、前黨主席朱立倫、洪秀柱，國民黨立委林為洲、費鴻泰、曾銘宗、賴士葆，以及民眾黨團總召賴香伶、副總召張其祿等人，均曾前往探視，而沈智慧在16日上午因血壓飆高、全身癱軟送醫。

國民黨16日舉行中常會，江啟臣表示，連續絕食90幾個小時的沈智慧中常委，已經送醫急救，卻沒有等到民進黨政府的任何回應，再次顯示民進黨強渡關山、拒絕溝通的粗暴態度，除了希望沈智慧保重身體，更希望沈智慧捍衛食安的意志，能夠具體傳達給所有的國人。

江啟臣說，在最後的關鍵時刻，一方面呼籲所有的國人應該用多元的方式，反應民意，要求自己選出來的立法委員，站在民意的這邊；一方面，更要提醒民進黨立委，應該勇敢拒絕黨意的綁架，忠實呈現民意的對於食安的重視，用表決來守護下一代的健康。

對於下週立法院會將進行萊豬進口的行政命令以及相關法案審查，江啟臣說，總統府對於國民黨11月24日所提出的的辯論邀請，卻仍舊沒有正式回文。政治上，總統的迴避態度明確，總統府行政程序的怠惰，傲慢至此，同樣令人失望，從宣佈萊豬開放，到行政命令備查改審查，一路走來，民進黨的態度消極，缺乏與在野黨跟社會溝通的誠意，也不該是推動爭議政策應該有的態度與方法。

▼國民黨主席江啟臣主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）

其他人也看了這些...

買漫畫打統編？　蘇貞昌：不知道「有人多事」、多此一舉
「有沒有統編不是重點」　蘇巧慧護父：蘇貞昌從沒想過報公帳
蘇貞昌特支費曝光！一年可花近95萬　法定三大用途一次看

更多熱門新聞...

蘇貞昌買漫畫打統編？　朱立倫：任何公私不分就是貪污
「沒被抓包會換發票嗎」　洪孟楷批蘇貞昌打統編上樑不正下樑歪
蘇貞昌捲「打統編」爭議　游淑慧：吳淑珍買Tiffany也用發票請款

振興一下我們的美麗

ET快訊
花3.6萬訂民宿　到場一看竟是空地
余文樂女兒「一出生只有1000g」　王棠云坐保溫箱旁痛哭
英國驚見新病毒株！　新冠肺炎早已「突變25次」
ZARA下殺5折起　保暖大衣現省三千
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

莫斯科芭雷舞團4人確診停演　北市：中央本來認為沒有必要檢測

NCC對7頻道違規開罰！中天新聞下架後還有舊案未了

2024「朱侯配」風聲不斷　朱立倫：別想用任何方式見縫插針

陳亭妃稱新塗裝「藏頭蓋臉」　請華航告訴國際「我來自Taiwan」

刪千萬拆違建預算！環團怒：變相鼓勵違章　

高嘉瑜貼3笑臉收「幫助雜亂人生的書」　網友：亂的是房間...

民進黨：國民黨別惱羞　何時要下架國際認證造假美豬影片？

馬英九PO美食遭歪樓「眼睛」！衝熱搜冠軍　馬粉崩潰：還我馬總統

盧秀燕當面向AIT處長霸氣表態：7成民意拒萊豬...3年前立法嚴禁

沈智慧「反萊豬」絕食送醫　江啟臣批蔡英文傲慢令人失望

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

混凝土車迴轉「大截殺」機車炸碎　騎士煞不住衝車底...遭輾斃慘死　

乘客推嬰兒車下車「遭公車門夾」！司機急煞...妻嚇慘：被輾到怎辦

《驅魔麵館》金世正超能打！電梯一開眼神超殺　瘋女人殺夫斂財..惡鬼現身對話宿主

急尋紅衣客！3顆麻糬400萬元...　曾記開錯發票恐繳「20萬營業稅」

鄭元暢「炒」蚵仔煎...賣相慘不忍睹XD　海芬建議他見面會禮物送「胃藥」

莫斯科芭雷舞團4人確診停演　北市：中央本來認為沒有必要檢測

NCC對7頻道違規開罰！中天新聞下架後還有舊案未了

2024「朱侯配」風聲不斷　朱立倫：別想用任何方式見縫插針

陳亭妃稱新塗裝「藏頭蓋臉」　請華航告訴國際「我來自Taiwan」

刪千萬拆違建預算！環團怒：變相鼓勵違章　

高嘉瑜貼3笑臉收「幫助雜亂人生的書」　網友：亂的是房間...

民進黨：國民黨別惱羞　何時要下架國際認證造假美豬影片？

馬英九PO美食遭歪樓「眼睛」！衝熱搜冠軍　馬粉崩潰：還我馬總統

盧秀燕當面向AIT處長霸氣表態：7成民意拒萊豬...3年前立法嚴禁

沈智慧「反萊豬」絕食送醫　江啟臣批蔡英文傲慢令人失望

愛吃甜食「肝臟暴長6顆腫瘤」！她乳癌初期...醫驚：已經轉移了

莫斯科芭雷舞團4人確診停演　北市：中央本來認為沒有必要檢測

貓咪口罩第二彈！還有超萌粉紅肉球　完全戳中貓奴的心

NCC對7頻道違規開罰！中天新聞下架後還有舊案未了

公審卡車「2排鋼筋賭命上路」　網護航看眼科！苦主驚：串燒現場

2024「朱侯配」風聲不斷　朱立倫：別想用任何方式見縫插針

屏縣、台積電合作　邀大金空調偏鄉高職「一對一」教維護技能

陳亭妃稱新塗裝「藏頭蓋臉」　請華航告訴國際「我來自Taiwan」

全程請關閉引擎！自助洗車場危機潛伏　帶幼童、穿拖鞋最危險

新台幣尾盤由升轉貶　連3貶收28.476元

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

政治熱門新聞

黎智英被押往法院！李俊俋嗆藍營「靜音」

政院統編案延燒！羅友志曝1關鍵

國防部否認共機侵入我領空

鄭麗文爆蘇貞昌「不爽送總統」　政院斥混淆視聽

中天記者問《網管法》　柯文哲：妳還在喔

65K2步槍挨批老舊「水準停留上世紀」　軍方：現役武器妥善率達標

馬英九PO美食遭歪樓「眼睛」　衝Google熱搜冠軍

柯文哲：對盧秀燕覺得很抱歉

蔡英文民調2年成長3倍　蘇貞昌負評多於正評

蔡英文反擊社宅政策　土地準備了、財源找到了！

對華航貨機新塗裝失望　王婉諭：大聲說出「台灣的名字」

江啟臣爆李彥秀微整形　李彥秀爆：許淑華推薦

盧秀燕當面向AIT處長霸氣表態：7成民意拒萊豬

華航新塗裝「藏台灣」惹議　民眾黨籲別嘴砲治國

更多熱門

相關新聞

開放萊豬換國際地位？　洪秀柱：荒謬

開放萊豬換國際地位？　洪秀柱：荒謬

為反對萊豬進口，前國民黨立委沈智慧自12日起絕食超過97小時，16日中午在前國民黨主席洪秀柱的苦勸下終於就醫。洪秀柱受訪時痛批，蔡政府稱開放萊豬能換取國際地位，但拿熱臉去貼人家冷屁股，卻換不到任何東西，還沾沾自喜覺得自己拍到馬屁，直批愚蠢至極。

賴士葆：若萊豬不記名表決將強烈抗爭

賴士葆：若萊豬不記名表決將強烈抗爭

快訊／沈智慧「反萊豬」絕食逾97小時送醫

快訊／沈智慧「反萊豬」絕食逾97小時送醫

江啟臣宣示2立場：親美、恢復復兩岸對話

江啟臣宣示2立場：親美、恢復復兩岸對話

江啟臣爆李彥秀微整形　李彥秀爆：許淑華推薦

江啟臣爆李彥秀微整形　李彥秀爆：許淑華推薦

關鍵字：

沈智慧絕食江啟臣

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

1年上山1次找到失蹤男！獵人曝50萬怎麼用

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

快訊／找到了！新竹男中橫失蹤41天山洞內尋獲

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

靠喝水熬41天！失蹤男到院對答自如　醫驚喊：不可能

小鬼走3個月…峮峮凌晨4點發文！

發燒送急診！6歲弟喊「媽媽我好累」突倒地亡

YouTube　強制所有影片插入廣告

存活41天關鍵曝！家屬到處垂掛乾糧、巧克力

孫鵬一家同框淚曝「面對未知數」

董至成吻上吳怡霈發展第二春

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

更多

最夯影音

更多
黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅
烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面