沈智慧「反萊豬」絕食送醫　江啟臣批蔡英文傲慢令人失望

▲沈智慧絕食超過97小時送醫急救。（圖／記者楊蕓攝）

記者徐政璿／台北報導

為反對萊豬進口，前國民黨立委沈智慧絕食進入第97小時，16日凌晨開始出現血壓不穩定狀況，救護人員上午10點35分到現場評估身體狀況後，沈智慧仍堅持至11點30分才由救護人員協助送往國泰醫院。國民黨主席江啟臣16日在中常會上聲援沈智慧，並痛批總統蔡英文迴避辯論的態度，傲慢至此，令人失望。

沈智慧從12月12日開始絕食，這段期間，已陸續有國民黨主席江啟臣、前總統馬英九、前黨主席朱立倫、洪秀柱，國民黨立委林為洲、費鴻泰、曾銘宗、賴士葆，以及民眾黨團總召賴香伶、副總召張其祿等人，均曾前往探視，而沈智慧在16日上午因血壓飆高、全身癱軟送醫。

國民黨16日舉行中常會，江啟臣表示，連續絕食90幾個小時的沈智慧中常委，已經送醫急救，卻沒有等到民進黨政府的任何回應，再次顯示民進黨強渡關山、拒絕溝通的粗暴態度，除了希望沈智慧保重身體，更希望沈智慧捍衛食安的意志，能夠具體傳達給所有的國人。

江啟臣說，在最後的關鍵時刻，一方面呼籲所有的國人應該用多元的方式，反應民意，要求自己選出來的立法委員，站在民意的這邊；一方面，更要提醒民進黨立委，應該勇敢拒絕黨意的綁架，忠實呈現民意的對於食安的重視，用表決來守護下一代的健康。

對於下週立法院會將進行萊豬進口的行政命令以及相關法案審查，江啟臣說，總統府對於國民黨11月24日所提出的的辯論邀請，卻仍舊沒有正式回文。政治上，總統的迴避態度明確，總統府行政程序的怠惰，傲慢至此，同樣令人失望，從宣佈萊豬開放，到行政命令備查改審查，一路走來，民進黨的態度消極，缺乏與在野黨跟社會溝通的誠意，也不該是推動爭議政策應該有的態度與方法。

▼國民黨主席江啟臣主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）

其他人也看了這些...

►買漫畫打統編？ 蘇貞昌：不知道「有人多事」、多此一舉

►「有沒有統編不是重點」 蘇巧慧護父：蘇貞昌從沒想過報公帳

►蘇貞昌特支費曝光！一年可花近95萬 法定三大用途一次看



更多熱門新聞...

►蘇貞昌買漫畫打統編？ 朱立倫：任何公私不分就是貪污

►「沒被抓包會換發票嗎」 洪孟楷批蘇貞昌打統編上樑不正下樑歪

►蘇貞昌捲「打統編」爭議 游淑慧：吳淑珍買Tiffany也用發票請款



►振興一下我們的美麗