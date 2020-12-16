塔江艦下水典禮遭抓包錯字「故我家邦」　海軍：東西都是廠商做的

▲總統蔡英文主持「高效能艦艇後續艦首艦命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典禮」。（圖／總統府提供）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文15日赴宜蘭蘇澳主持海軍沱江級軍艦，後方的電子背板卻被抓包有錯字，誤將「固我家邦」寫成「故我家邦」。對此，海軍參謀長敖以智中將16日表示，「全部的東西都是龍德公司做的」，海軍僅提供相關資料，龍德公司已經向致歉，海軍也會持續檢討。

海軍首艘沱江級艦15日下水，蔡英文在典禮中表示，今天一再呈現國艦國造全力、全方位發展，展現全方位捍衛海疆決心，並讓戰術更靈活，對戰力提升有重要意義，並以原住民意涵命名「塔江艦」。

不過，就在海軍高喊「忠義軍風、固我家邦」時，卻被眼尖的網友發現，在蔡英文後方的電子看板，誤將「固我家邦」的「固」寫成「故」，變成「故我家邦」，據悉這是海軍委外廠商打錯字，才發生的小插曲。

國防部副部長張哲平16日上午赴立法院外交及國防委員會，審查「110年度中央政府總預算案附屬單位預算關於國防部主管非營業基金」。國民黨立委溫玉霞質詢時詢問，總統親臨主持沱江艦下水儀式，背板卻出現這麼大的嚴重錯誤，背板究竟是由誰製作。

對此，敖以智回應，「全部東西都是龍德公司做的」，海軍僅提供文字等相關資料，龍德公司已經向海軍致歉，坦承是工作人員的疏失，海軍也會持續檢討。

▼蔡英文主持塔江艦下水典禮，背板卻被抓包有錯字。（圖／總統府提供）



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