快訊／反萊豬絕食逾97小時　沈智慧血壓飆190全身癱軟送醫

記者楊蕓／台北報導

為反對萊豬進口，前國民黨立委沈智慧絕食進入第97小時，16日凌晨開始出現血壓不穩定狀況，稍早量測一度飆到超過190，前國民黨主席洪秀柱約10點半前往探視，不斷苦勸沈智慧儘速就醫，救護人員10點35分到現場評估身體狀況後，沈智慧仍堅持至11點半才由救護人員協助送往國泰醫院。

沈智慧從12月12日開始絕食，這段期間，已陸續有國民黨主席江啟臣、前總統馬英九、前黨主席朱立倫、洪秀柱，國民黨立委林為洲、費鴻泰、曾銘宗、賴士葆，以及民眾黨團總召賴香伶、副總召張其祿等人，均曾前往探視。

▲沈智慧絕食超過97小時，身體相當虛弱，11:30送往國泰醫院。（圖／記者楊蕓攝）

由於沈智慧絕食已超過4天，血壓相當不穩定，最高一度飆到超過190，洪秀柱一到現場就力勸沈智慧送醫，「自己身體搞垮，跟神經病政府有什麼用？意思已經到了，決心也有了，妳還要撐到真的送命嗎？對這個政府值得嗎？」

見沈智慧仍虛弱的搖頭堅持不就醫，洪秀柱態度逐漸轉趨強硬「你搖什麼頭？」「這樣值得嗎？」她說，革命也要先有健康身體，「今天這個政府，就算絕食到倒下去，也不會掉半滴眼淚，就像有人在中天前面自焚，政府有講過半句話嗎？放過半個屁嗎？沒有用的啦！」

最後在沈智慧的要求下，找來她的醫生現場評估，醫生進行基本檢查後表示，沈智慧因絕食導致體內水分不平衡，血壓不穩定之下，可能造成腦部、心臟或血管意外，也勸沈智慧「留得青山在，不怕沒柴燒」，最後沈智慧才願意上救護車，送往國泰醫院。

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